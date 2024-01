VIDEO: Nagenieten van de hoogtepunten proloog Dakar Rally 2024

In alle vroegte in Nederland schoot vrijdag de Dakar Rally van 2024 in gang. De wereldberoemde en beruchte rally knalt dit jaar weer door de Saudische woestijn heen en op de eerste dag waren er direct een aantal verrassingen. Zo won Tosha Schareina de proloog bij de motoren, terwijl de 28-jarige coureur niet meer dan een dark horse voor de overwinning was. Lang kon hij daar niet van genieten, want met een polsbreuk hield de Dakar na twee dagen voor hem al op.

Bij de auto's was Mattias Ekström degene die met de winst ervandoor ging. De Zweed noteerde een rappe tijd, waar iedereen zich op stukbeet. De verrassing zat hem daar meer in de nummer twee, dat was namelijk Seth Quintero. De jonge Amerikaan maakt zijn debuut in de Dakar bij de auto's voor Toyota, nadat hij bij de SSV al drie jaar een grote man was. De zet van de Japanners om Quintero een auto te geven bleek goud waard, want met een P2 verschafte de Red Bull-protège een goede uitgangspositie voor zichzelf voor de rest van de rally. Sébastien Loeb was de snelste Prodrive-coureur, titelhouder Nasser Al-Attiyah kon geen top-tien behalen. Ook Tim en Tom Coronel hadden een moeilijke dag door een navigatiefoutje, maar zien nog genoeg mogelijkheden om er een succesvolle Dakar van te maken. Maik Willems werd dertigste en was zo de beste Nederlander.

Bij de trucks kon de Nederlandse vlag al uit, met de overwinning van Janus van Kasteren. De regerend kampioen trok de zege naar zich toe, vlak voor Ales Loprais. Mitchel van den Brink zat er ook kort op, maar werd derde. In de top-tien stonden verder ook de Nederlanders Pascal de Baar, Gert Huzink, Michel Becx en Martin van den Brink.

Motorsport.com heeft elke dag video's van de hoogtepunten, verslagen, analyses en reacties vanuit Saudi-Arabië voor de Dakar-fans klaar staan! Hou de site dus goed in de gaten om op de hoogte van het laatste nieuws te blijven!