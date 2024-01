VIDEO: Mooiste beelden van de tweede etappe Dakar Rally 2024

Het was een bijzondere dag in de Dakar Rally van 2024. Tijdens de tweede etappe schreef Audi-coureur Stéphane Peterhansel zijn vijftigste etappeoverwinning, waarmee de Fransman nu op gelijke hoogte met de legendarische Ari Vatanen staat. De Fin won echter alleen met de auto's etappes, Peterhansel is dat in eind jaren 80 en in de jaren 90 ook op de motor gelukt. Dat maakt het verhaal nog bijzonderder. Carlos Sainz sr. viert het Audi-feestje mee, want hij heeft de leiding in het algemeen klassement overgenomen. Prodrive heeft na de matige start ook hun draai gevonden en Sébastien Loeb is zelfs de top-drie in het klassement binnengedrongen.

Bij de motoren was het Jose 'Nacho' Cornejo die het hele veld zoek reed. De Chileen was razendsnel bezig en met de bonificatieseconden die hij in de etappe oppikte werd de voorsprong op de nummer twee Luciano Benavides alleen maar groter. In het klassement moest Ross Branch alle zeilen bijzetten om de eerste plaats te behalen, maar daar slaagde de man uit Botswana na een goed slot met vlag en wimpel voor. Het veld ligt wel erg dicht bij elkaar, dus er kan op maandag zomaar een andere naam de ranglijst aanvoeren.

Janus van Kasteren liet met de Iveco nogmaals zien dat hij de te kloppen man is bij de trucks. De titelverdediger ging er al in een vroeg stadium als een haas vandoor en er leek niemand in de buurt van zijn tijd te komen. Tot zo'n honderd kilomter voor het einde er technische problemen opspeelden. Het aflaatsysteem werkte niet, waardoor de truck met een te hoge bandenspanning door de duinen moest. Binnen een mum van tijd verdween de voorsprong en leek Ales Loprais wel heel snel te naderen. Op de streep hield Van Kasteren echter nog net zes seconden voorsprong op zijn concurrent. De andere deelnemers zaten in de hoek waar klappen vallen. Zo verloor Mitchel van den Brink veel tijd en ook Gert Huzink moet in de achtervolging.