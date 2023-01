VIDEO: Martin van den Brink mist zege, Laia Sanz crasht zwaar

Al-Attiyah zegeviert op rampzalige Dakar-dag voor Audi

Nasser Al-Attiyah heeft vrijdag een ferme stap gezet richting zijn vijfde eindzege in de Dakar Rally. De Qatari won de etappe, maar dat was niet de hoofdreden. De drie coureurs die achter hem stonden in het klassement zijn uitgevallen of hebben een enorme achterstand opgelopen.