VIDEO: Bijltjesdag voor Audi, Van den Brink pakt eerste zege

Broers Coronel rollen meerdere keren: “Er kwam geen einde aan”

Het voelde alsof het eindeloos duurde. De crash van de broers Coronel op vijf kilometer van de finish in de zevende etappe heeft de monteurs ontzettend veel werk bezorgd. Het is nog maar de vraag of de broers Coronel hun weg kunnen vervolgen in deze Dakar Rally.