'Vertrouwensbreuk' zorgde voor scheiding Loeb en Elena

Aanleiding voor de scheiding was een tegenvallende Dakar Rally, waarin Loeb uiteindelijk uitviel. Na dagen van miserie gaf Loeb tijdens de achtste etappe op. De frustraties liepen daarbij hoog op. Loeb en Elena zijn zo’n beetje het meest succesvolle duo dat de rallysport ooit gekend heeft. Tussen 2004 en 2012 wonnen ze maar liefst negen achtereenvolgende wereldtitels in het WRC. Het feit dat ze het succes geen vervolg konden geven in de Dakar Rally heeft uiteindelijk gezorgd voor de breuk.

“Ik twijfel niet aan zijn potentie of kwaliteiten als navigator, zeker niet in het WRC”, zei Loeb bij DNA Sports. “We zijn samen opgegroeid, hebben samen veel gewonnen. Het waren uitzonderlijke jaren. Maar rally-raid is een hele specifieke discipline en de harmonie in de auto was er niet langer. We begrepen elkaar niet goed, het vertrouwen was weg. Soms zei hij dingen die ik niet geloofde. En soms was ik te koppig als hij gelijk had. Dat zorgde voor spanning en voor een conflict waar ik nog nooit mee te maken heb gehad. Ik geef hem nergens de schuld van, maar we zijn elkaar wel kwijtgeraakt.”

Wat betreft de navigatie is de Dakar Rally de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Er is minder voorbereidingstijd voor de navigator, die pas enkele minuten voor de start het digitale roadbook krijgt. “De aanpak is daardoor veranderd”, vindt Loeb. “Je kunt niet langer de avond van tevoren werken aan een papieren roadbook en zaken vooraf voorbereiden. Je krijgt in plaats daarvan een tablet. Dat zorgt ervoor dat een navigator snel moet handelen, de informatie moet analyseren en het moet overbrengen. Dat is zeer complex, zeker omdat Daniel niet de kans had om zich daarop voor te bereiden. De navigatie is zo complex geworden dat je er professioneel mee bezig moet om het verschil te maken.”

Analyse van de problemen

Elena haalde in een tirade op social media woedend uit naar het Bahrain Raid Xtreme-team. De BRX zou volgens hem niet goed genoeg zijn om de Dakar Rally mee te winnen. Loeb heeft met het team om tafel gezeten om de wagen voor de volgende editie te verbeteren. “We zijn in een bepaalde proef uren verloren omdat de vrachtwagen het juiste onderdeel niet had”, vervolgde Loeb. “We hebben alles goed geanalyseerd en gekeken waar onze problemen vandaan kwamen. De navigator was daar onderdeel van. Het was zeker niet ons sterke punt dit jaar, we hebben veel tijd verloren. Sommige mensen denken dat deze sportieve beslissing niet goed is voor onze vriendschap, maar dat geloof ik niet. Hij blijft mijn vriend. Ik hoop dat we samen door kunnen en we de goede herinneringen kunnen houden.”

#305 Bahrain Raid Xtreme Hunter: Sebastien Loeb, Daniel Elena Foto: A.S.O.