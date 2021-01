Hattrick glipt Macik door de vingers, Shibalov zegeviert opnieuw

Macik verspeelde de bal na zo’n 127 kilometer in de elfde etappe. Hij ging tot dat moment met een voorsprong van een minuut aan kop, maar het ging mis en Shibalov nam het initiatief in de etappe over. De tweede uit het klassement was vanaf dat moment niet meer te stoppen en pakte zijn tweede overwinning van deze Dakar. In het laatste deel, dat grotendeels bestond uit lastige duinen, verruimde hij zijn voorsprong tot 4.13 minuten.

Macik viel ver terug tot de zesde plaats, Airat Mardeev profiteerde en werd tweede. Aliaksei Vishneuski voorkwam dat Kamaz weer aan de haal ging met de top-drie. De Wit-Rus werd derde voor Andrey Karginov. Klassementsleider Dmitry Sotnikov hoeft geen risico meer te nemen, hij werd vijfde op 7.24 minuten van teamgenoot Shibalov. Loprais verloor een half uur in de duinen eindigde achter zijn landgenoot Macik op de zevende plaats. Loprais is daardoor zijn vierde plaats in het klassement verloren aan Macik.

Pascal de Baar was de beste Nederlander op de negende plaats. Hij eindigde op 38 minuten van Shibalov. In het klassement blijft hij naar verwachting op de elfde plaats staan.

De sterke voorgaande etappes van Macik gaan hem waarschijnlijk niet op het podium helpen. Bij de vrachtwagens wordt volledige podium gezet door Kamaz: Sotnikov staat 39 minuten voor Shibalov. Mardeev volgt met ruim een uur achterstand op de derde plaats. Macik is afhankelijk van de pech van zijn voorgangers om toch nog op het podium te geraken, hij staat momenteel 36 minuten van de derde plaats.

