Sunderland opent de aanval op voorlaatste dag van Dakar 2021

We zijn in de Dakar Rally van dit jaar getuige van een zinderende eindfase bij de motoren. Na het uitvallen van Toby Price leek Honda het helemaal onder controle te hebben, maar woensdag viel Nacho Cornejo al uit en ook vandaag bleef Honda niet uit de problemen. Joan Barreda moest openen, maar viel door een brandstofblunder uit. Hij reed de tankstop voorbij en viel vervolgens in de duinen stil zonder benzine. Het zou de Spanjaard een straf opgeleverd hebben, ware het niet dat hij de handdoek in de ring gooide. Daardoor reden Ricky Brabec en Kevin Benavides, de nummers 1 en 2 in het klassement, fysiek aan kop van de wedstrijd en dat kost al de hele rally tijd. Dat heeft te maken met de gecompliceerde navigatie in de wedstrijd.

KTM-coureur Sunderland profiteerde daar optimaal van. Die reed tot nu toe een behoorlijk anonieme wedstrijd, maar donderdag kwam hij in de elfde etappe voor het eerst echt uit zijn kot. Op een gegeven moment poetste hij z’n achterstand in het klassement virtueel helemaal weg, maar Benavides hield kranig stand in de laatste dertig kilometer. Aan de finish was het verschil 6.24 minuten in het voordeel van Sunderland. Daardoor is het in het klassement wel behoorlijk spannend met nog een lastige laatste etappe (225 kilometer) voor de boeg. Sunderland kan de jacht op Benavides openen, maar moet nog iets meer dan vier minuten goedmaken.

Achter Sunderland werd Pablo Quintanilla van Husqvarna tweede, hij eindigde op 2.40 van de KTM-rijder. Benavides werd zodoende derde en eindigde voor Daniel Sanders, die aan het begin van de proef zelfs nog even aan de leiding ging. De Australiër kon het rappe tempo van Sunderland en co niet volgen, maar desalniettemin was het weer een knappe prestatie van de Dakar-debutant. Matthias Walkner eindigde op meer dan negen minuten van teamgenoot Sunderland, de Oostenrijker is na zijn miserie van de eerste week weer opgeklommen tot de veertiende plaats in het algemeen klassement. Brabec eindigde op de zesde plaats en is in het klassement van de tweede naar de derde plaats gezakt.

Adrien van Beveren, Lorenzo Santolino en Stefan Svitko eindigden daarachter. Oriol Mena maakte de top-tien compleet. Skyler Howes was deze Dakar een vaste waarde in de top-tien, maar hij verloor donderdag flink wat tijd. Hij eindigde op 25 minuten van winnaar Sunderland nadat hij in de slotfase even stilstond. Het hoe en waarom rond zijn tijdverlies is op dit moment nog onduidelijk.

Uitslag na de elfde etappe Dakar 2021 - Motoren

Pos. # Coureur Merk Coureur/Verschil 1 5 S. Sunderland KTM 4h35:12 2 2 P. Quintanilla Husqvarna +2:40 3 47 K. Benavides Honda +6:24 4 21 D. Sanders KTM +8:34 5 52 M. Walkner KTM +9:27 6 1 R. Brabec Honda +12:46 7 42 A. Van Beveren Yamaha +14:48 8 15 L. Santolino Sherco +15:09 9 11 S. Svitko Sherco +16:45 10 87 O. Mena KTM +18.15

Klassement na de elfde etappe Dakar 2021 - Motoren