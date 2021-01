Peterhansel slaat aanval Al-Attiyah resoluut af in elfde etappe

Al-Attiyah sprak woensdag van een ongelijke strijd door een verschil in banden, maar in het zand hoeft de Qatari zich absoluut geen zorgen te maken. Peterhansel bouwde in het eerste deel van de etappe een voorsprong op. Die bedroeg op een gegeven moment zelfs meer dan drie minuten, opnieuw moesten Al-Attiyah en navigator Mathieu Baumel een band wisselen. In de tweede helft deed hij iets terug. In de zwaarste duinen reed de Toyota-coureur niet alleen de achterstand dicht, hij kwam met een marge van bijna twee minuten aan de finish. Zo pakte Al-Attiyah zijn zesde dagsucces van de rally, maar in het klassement kan hij de eindoverwinning zo langzamerhand wel vergeten. Die is voor Peterhansel, die de wedstrijd donderdag kon controleren en zonder brokken aan de finish moest geraken.

Daar slaagde Peterhansel heel behoorlijk in. Met de minimale achterstand op Al-Attiyah heeft hij nog altijd een voorsprong van ruim vijftien minuten en ligt het klassement zo goed als in de plooi. Carlos Sainz mengde zich in de beginfase van de etappe in de strijd om de overwinning, maar ook hij verloor in de slotfase tijd op Al-Attiyah. De Spanjaard kwam op de derde plaats aan de finish. Yazeed Al-Rajhi verloor van het leidende viertal de meeste tijd en dat had te maken met zijn startpositie. Hij moest de proef openen en werd al vlotjes bijgehaald door Al-Attiyah. Uiteindelijk bleef de vierde plaats over voor de Saudi, die in het klassement buiten de top-tien staat.

Giniel de Villiers eindigde op de vijfde plaats, al was de achterstand op de koplopers aardig groot. De Villiers gaf 13.30 minuten toe op zijn teamgenoot. Vladimir Vasilyev werd zesde terwijl Jakub Przygonski bijna zestien minuten verloor op de koploper. De Pool staat in het klassement op de vierde plaats, maar verloor al vroeg in de elfde etappe een paar minuten en dat liep de rest van de etappe gestaag op.

