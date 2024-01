Vooraf was het de vraag in hoeverre Mattias Ekström vrijdag de proloog won omdat het een sprint was, of dat Audi inderdaad voor de prijzen mee kan doen tijdens de Dakar Rally. De start bij de auto's verliep echter enorm rommelig. Brian Baragwanath moest als eerste starten, maar kwam te laat. Daardoor kreeg Lionel Baud de eerste startplek en achteraf had de Fransman ongetwijfeld liever even gewacht. Tweehonderd meter in de etappe raakte de Toyota-man een toeschouwer, die daarna afgevoerd moest worden naar het ziekenhuis. Geschrokken draaide Baud om, maar zijn tijd liep gewoon door en dus staat er een langzame tijd achter zijn naam. Daarna moest het veld een uur wachten voordat de veiligheid op het niveau was dat de ASO wilde hebben, maar daarna kon het losgaan.

In eerste instantie liet Ekström er geen misverstand over bestaan en greep al snel de snelste tijden bij de eerste meetpunten. Ook de Toyota's konden goed bijblijven, terwijl Prodrive met Sébastien Loeb en Nasser Al-Attiyah vroeg op achterstand kwamen. De te laat gestarte Baragwanath ging ook prima van start en stond lange tijd stevig in de top-tien, maar zag na verloop van de etappe die klassering verdwijnen. Ook bij de derde waypoint prijkte de naam van Ekström bovenaan, maar Lucas Moraes in de Toyota naderde met rasse schreden. Century-coureur Urvo Männama hield ook de voorste rijders aardig bij, maar kon dat niet vasthouden.

Halverwege de etappe prijkte ineens de naam van Guillaume de Mevius bovenaan de tijdenlijsten. De debuterende Belg hield een stabiel tempo de hele etappe en nadat Ekström in de problemen raakte ongeveer halverwege de etappe greep de Toyota-man zijn kans. Ook Carlos Sainz sr., die vrijdag na de desastreus verlopen proloog nog in zak en as zat, was bezig met een uitstekende etappe en bevond zich in de bovenste regionen. Moraes was daarentegen kind van de rekening, de Braziliaan verloor erg veel terrein. Vaidotas Zala was daarentegen een positieve verrassing. De Litouwse Mini-rijder schoot ineens de top-tien binnen, terwijl Mini niet tot de kanshebbers op papier hoorde.

Sterker nog, tot ieders verbazing bevond Zala zich aan het einde op P4, hij werd vlak voor het einde nog gepasseerd door de gestaag klimmende Giniel de Villiers. De hele race was de Zuid-Afrikaan niet in de spotlights, totdat hij aan het einde van de etappe toesloeg om derde te worden. Carlos Sainz klom met de finish in zicht ook een positie en werd tweede, nadat Guy David Botterill in de laatste kilometers een podiumplek uit zijn vingers liet glippen. Sainz kwam zelfs nog gevaarlijk dichtbij de Mevius, maar de jonge Belg kon opgelucht ademhalen. De grootste klappen zijn gevallen bij Prodrive. Loeb en Al-Attiyah bevinden zich op de rand van de top-20 en kijken al tegen meer dan 20 minuten achterstand aan.

Wisselend resultaat Nederlanders

De Nederlanders gaan met wisselend gevoel de dag afsluiten. Maik Willems ging als dertigste van start, maar verloor terrein en staat nu 41e. De gebroeders Coronel begonnen de dag als 55e maar klommen gestaag op naar plek 43. Michel Kremer is 63e geworden in de eerste etappe.

Top-tien auto's en favorieten eerste etappe Dakar Rally 2024

Nederlanders volgen