Van Loon moet Dakar 2022 laten schieten vanwege corona

Na zijn uitvalbeurt in 2021 zou Erik van Loon in 2022 voor de dertiende keer aan de start verschijnen van de Dakar Rally, die wederom in Saudi-Arabië wordt gehouden. Met navigator Sébastien Delaunay zou hij in een Toyota Hilux T1+ van Overdrive Racing gaan deelnemen aan de zware woestijnrally, die op 1 januari van start gaat in Jeddah en op 14 januari in dezelfde stad eindigt. Door die dertiende deelname kan op het laatste moment nog een streep, want Van Loon is positief getest op het coronavirus.

“Alles stond klaar voor vertrek. Ik zou dinsdagochtend naar Jeddah vliegen. Het team van Overdrive Racing had alles klaar. We zouden met een volledig nieuw opgebouwde Toyota Hilux T1+ gaan rijden en we waren perfect voorbereid”, zei Van Loon. Daar komt het dus niet van, want zijn test voor het vertrek bleek positief. “Toen kwam het bericht dat ik corona heb. Ik heb nergens last van, dus het nieuws komt ook als een donderslag bij heldere hemel.”

De teleurstelling is groot bij Van Loon, die direct na Dakar 2021 begon aan de voorbereidingen op de aanstaande editie. Daarin had hij graag voor een goed resultaat willen gaan. “Ik wilde voor mijn tiende Dakar finish gaan en ik had goede hoop op een top tien of misschien wel een top vijf. Het nieuws kwam gisterenavond, maar ik kan het nog niet bevatten. We hebben er alles aan gedaan om toch deel te kunnen nemen, maar het is niet gelukt.”

De Hilux T1+ van Van Loon en Overdrive Racing verschijnt zaterdag mogelijk toch aan de start van de Dakar Rally. Het team bekijkt momenteel de mogelijkheden om een andere rijder in te zetten. Motorsport.com heeft vernomen dat landgenoot Bernhard ten Brinke hoog op het lijstje om Van Loon te vervangen. De Nederlander is overigens niet de enige Dakar-deelnemer met corona-perikelen. Eerder testte Giniel de Villiers voor zijn vlucht naar Saudi-Arabië positief op het longvirus, maar na meerdere nieuwe tests was hij negatief en kon hij alsnog naar Jeddah komen.