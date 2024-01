Voor Janus van Kasteren is er geen betere start van de Dakar te wensen. De coureur uit Brabant is na het winnen van de eerste etappe ook de winnaar van de derde etappe geworden. In eerste instantie leek het erop dat de Iveco-man een ruime zege zou boeken, maar bij het een-na-laatste meetpunt kwam ineens Ales Loprais op zeer korte afstand door. Uiteindelijk hield Van Kasteren slechts zes seconden over om de winst naar zich toe te trekken.

Het was sowieso een pittige dag voor de truckcoureurs en veel rijders verloren bijzonder veel tijd. Gert Huzink en Mitchel van den Brink waren in de eerste honderd kilometer ook nog dichtbij, maar beide heren vielen daarna ver terug in de stand. Het is nog niet bekend wat daar gebeurd is, maar het kan haast niet anders dat de Nederlandse truckrijders met technische problemen kampten. Martin Macik kon wel goed bijblijven en herstelde zich na een lastige eerste twee dagen. De Tsjech bleef in het eerste gedeelte goed bij en nestelde zich tijdens de etappe stevig op de derde plaats.

Naast de Nederlanders was ook de Litouwer Vaidotas Paskevicius een slachtoffer. Ook de Tatra-coureur zat er in het begin nog kort op, maar moest zo ongeveer halverwege de special stage afhaken met vermoedelijk technische problemen. Huzink herstelde zich juist weer in het tweede gedeelte en klom langzaam maar zeker weer omhoog om uiteindelijk als zesde over de streep te komen, maar kreeg nog zestien minuten straf aan de broek waardoor P8 in de boeken staat. Voormalig teamgenoot Pascal de Baar hield zich de hele etappe goed staande en werd met de vierde plek veruit de beste Tatra-rijder. Michel Becx wist ook een continu hoog niveau op de mat te leggen en behield zijn zesde startplek stevig. Jaroslav Valtr deed het trucje van zaterdag opnieuw, door langzaam te starten zichzelf weer naar voren te vechten, maar na een tijdstraf duikelt de Tsjech toch weer een eind in de eindstand.

Top-tien tweede etappe trucks Dakar Rally 2024