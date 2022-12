Van de Isle of Man TT naar de Dakar 2023: het verhaal van James Hillier

De Dakar Rally is nog altijd een van de meest populaire race-evenementen ter wereld. Regelmatig zien we rijders uit andere disciplines hun heil zoeken in het rally-raid spektakel. Enkele jaren geleden kwam tweevoudig Formule 1-kampioen Fernando Alonso nog in actie in de Dakar Rally, vorig jaar stond MotoGP-rijder Danilo Petrucci aan de start.

In de editie van 2023 valt er weer een unicum op te merken: James Hillier. De Engelsman staat bekend als een van de beste roadracers van dit moment. Hij boekte al vele successen in de legendarische Isle of Man TT. Sinds zijn debuut in 2008 stond hij veertien keer op het podium, waaronder een zege in de Lightweight-klasse in 2013. De hoofdprijs in de Senior laat echter nog altijd op zich wachten.

Hillier is de eerste TT-winnaar die deelneemt aan de monsterproef in de woestijn. In 2019 stond collega Julien Toniutti al aan de start, maar Hillier is de eerste TT-winnaar in de Dakar Rally. Over zijn verwachtingen is de Brit duidelijk: “Ik heb pas aan twee rally’s deelgenomen: de Andalucia Rally en de Abu Dhabi Desert Challenge, allebei vorig jaar. Dat was de laatste keer dat ik in het zand heb geracet. Halfweg de jaren 90 keek ik al op Eurosport naar de Dakar. Dat is me altijd bijgebleven. De Isle of Man TT is de belangrijkste road race, en de Dakar is de belangrijkste off-road race.”

Om de uitdaging nog iets groter te maken, komt Hillier uit in de Original-categorie, waardoor hij geen assistentie of monteurs heeft. Hij legt uit: “Vanuit budgetoogpunt was het backpacker-stijl, of niets. Ik wil zoveel mogelijk leren, mechanisch gedisciplineerd te werk gaan en fysiek in goede gezondheid blijven. Ik wil geen laatste worden, maar ik zou blij zijn als ik de finish haal. Als ik zo hard als ik kan push, kan ik de top-twee bereiken. Dat zou wel een risico zijn. Ik heb geen druk.”