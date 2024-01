Tsjechen domineren in elfde etappe Dakar: Loprais wint voor Macik

De elfde etappe van de Dakar Rally bij de trucks is een Tsjechisch feestje geworden. Ales Loprais was de snelste en hield Martin Macik vijf minuten achter zich. Het onderstreept de dominantie van de Oost-Europeanen, tevens de voorste twee in het klassement. Jaroslav Valtr maakt het feest compleet voor de Tsjechen met een derde tijd.

In de openingsfase van de voorlaatste Dakar-dag leek het erop dat Gert Huzink zijn winstreeks voort kon zetten. De Renault-coureur begon voortvarend en stond in het begin van de dag op de bovenste plek in de tijdenlijsten. De droom van de derde achtereenvolgende dagzege kwam echter na een kilometer of negentig ten einde, want door een probleem verloor de Twent bakken met tijd.

Nadat Huzink wegviel was het titelverdediger Janus van Kasteren die de naaste belager van de snelle Tsjechen werd. De Brabander was zelfs lange tijd een serieuze kanshebber voor een dagzege, bij een groot aantal meetpunten in het midden van de etappe scheelde het tussen Macik en Van Kasteren maar een handvol seconden. Ook die droom ging uiteindelijk in duigen. Net nadat de etappe over de helft was verloor ook de Team De Rooy-coureur veel tijd. De titel was allang vergeven, maar ook het podium is nu voor Van Kasteren definitief uit zicht. Nummer drie uit het klassement Mitchel van den Brink is nog onderweg en rijdt met een voorlopig vijfde tijd een anonieme etappe. In de slotkilometers verliest Van Kasteren zelfs nog weer tijd.

Macik zag met het wegvallen van Huzink en Van Kasteren de kans schoon, sloeg toe en bouwde langzaam maar zeker zijn voorsprong uit. Loprais was de enige die kon bijbenen en stond bij het laatste meetpunt voor de finish nog op zes minuten achterstand. Macik liet in het slot die voorsprong uit zijn vingers glippen en zag de Praga van Loprais voorbij knallen. Macik kon ook wel wat hebben en met de vijf minuten die Loprais inloopt is er verre van een man overboord.

In het klassement verandert er niets. De top-drie staat zo goed als vast, met Macik meer dan twee uur voor op Loprais. Van den Brink is zoals gezegd zo goed als zeker derde.

Top-tien trucks elfde etappe Dakar Rally 2024

Veel combinaties rijden nog.