Trotse Sainz sr. na vierde Dakar-titel: "Dit betekent veel voor me"

Na twee spannende weken heeft Carlos Sainz sr. de Dakar Rally op zijn naam geschreven. De Spanjaard vocht nagenoeg de hele rally een gevecht om de minuten uit met Sébastien Loeb, maar sinds de problemen van Loeb in de voorlaatste etappe kon Sainz zo goed als zeker zijn vierde titel bijschrijven. Na een foutloze laatste special stage werd het definitief. Voor de verzamelde pers, waaronder Motorsport.com, is de 61-jarige coureur dan ook erg blij. "Het is een overwinning in een heel competitieve editie met een heel speciale auto. Het is voor mij het vierde merk waarmee ik de Dakar win", jubelt de nu viervoudig Dakar-winnaar.

De overwinning in de Dakar is ook voor de Audi-mannen erg welkom. De 2024-editie is de laatste keer dat het Duitse automerk met de RS Q e-tron aan de start verscheen, om vanaf nu de volle focus op het Formule 1-project te leggen. "Het betekent heel veel voor me. Om geschiedenis te schrijven met dit type auto maakt me voor Audi heel blij", vertelt Sainz, die daarmee doelt op de deels elektrisch aangedreven auto. "Het was hun laatste wapenfeit. Ik ben in de wolken, we moeten hen bedanken voor hun vertrouwen. Dit is wat we wilden."

Op de vraag of dit de mooiste van de vier Dakar-titels is antwoordt Sainz: "Het was heel zwaar, maar het resultaat is goed. De auto maakt deze speciaal. De start was heel zwaar. Ik kwam terug van een blessure, ik had twee breuken in mijn rug, en dan hier staan geeft me veel voldoening. Om onderdeel te zijn van de geschiedenis van Audi geeft me ook veel voldoening. Ik ben blij en dankbaar dat ik hier onderdeel van heb mogen zijn."

Aan de finish werd de routinier opgewacht door zijn familie. Dat bracht de nodige emoties met zich mee. "Ik kon ze eerst niet goed zien want er waren veel mensen. Ze hadden niet gezegd dat ze hier naartoe zouden komen. Je kan je voorstellen hoe trots ik ben om mijn familie hier bij me te hebben", verklaart Sainz. "Zij zien dit en zien wat al het werk thuis allemaal oplevert. Ze kunnen dit nu hier meemaken, dat is al een beloning op zich."