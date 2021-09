Toyota onthult vernieuwde Hilux 4x4 voor Dakar 2022

Door de nieuwe reglementen hebben de topteams in de topklasse hun 4x4 prototypes moeten aanpassen. Audi, dat op 1 januari debuteert in de legendarische rally, haalde eerder al het doek van de innovatieve hybride RS Q e-tron. Het Duitse merk testte in september al twee weken in Marokko. Prodrive toonde ook al de nieuwe wagen, zij het enkel digitaal, en voerde een aantal weken geleden in Schotland een shakedown uit.

Toyota, het derde topteam in de T1-klasse, heeft de eerste beelden van de 4x4 getoond. De wagen is nog voorzien van een carbonzwarte livery, de definitieve kleurstelling volgt later. Het Japanse merk werkte de afgelopen maanden aan de nieuwe versie van de succesvolle Hilux (Dakar-winnaar in 2019 en sinds 2012 altijd in de top-tien). De eerste tests in de woestijn van Namibië en in rotsachtig gebied in Zuid-Afrika zijn al achter de rug.

De aerodynamica van het nieuwe model is significant veranderd, al is de basis gelijk gebleven. De fabrikant heeft gekozen voor grotere wielen en een bredere wagen (2,3 meter ten opzichte van 2,0 meter in 2021). Het chassis is niet volledig opnieuw ontwikkeld, maar is wel voorzien van een aantal updates voor de vernieuwde ophanging en grotere wielen. Men is vooral enthousiast over de nieuwe 3.5 liter twin-turbo V6 benzinemotor. De krachtbron wordt volgende week getest door Giniel de Villiers en Henk Lategan tijdens de vierde ronde van het Zuid-Afrikaans Cross Country Championship.

Toyota houdt vast aan line-up voor Dakar 2022

De line-up blijft ongewijzigd. Nasser Al-Attiyah verschijnt voor de achttiende maal aan de start, ondanks geruchten over een overstap naar Mini X-Raid. Giniel de Villiers bestuurt de tweede wagen. Het ervaren duo wordt bijgestaan door de jongere Zuid-Afrikanen Henk Lategan en Shameer Variwa.

Foto's: De nieuwe Toyota Hilux 4x4

