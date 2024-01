Schareina legt uitvalbeurt Dakar Rally uit: "Ik was te relaxed"

Met nog het feest van de winst in de proloog van vrijdag in het hoofd stapte Tosha Schareina zaterdag weer op zijn Honda om voor het volgende succes in de Dakar Rally te gaan. In de eerste etappe ging het echter goed mis. De Spanjaard was prima onderweg, maar na een valpartij halverwege de etappe brak de coureur zijn pols en mogelijk is er nog meer blessureleed opgetreden. Einde Dakar, einde droom van het winnen van de Touareg Trophy. In de bivak vertelt de 28-jarige coureur aan onder andere Motorsport.com teleurgesteld wat er mis ging. "Er was in het midden een technisch stuk, waar ik als coureur vrij ontspannen in kon gaan. Ik kwam dichterbij Toby [Price] en Joan [Barreda], ik voelde me comfortabel en was misschien wel te relaxed. Ik maakte daar een fout", vertelt een eerlijke Schareina.

De Honda-man legt ook uit dat het foutje helemaal niet op een logische plek gebeurde. "We gingen niet eens zo snel, maar we reden door vulkanisch gesteente heen. Er was maar een lijn mogelijk en ik raakte iets met mijn achterwiel", aldus Schareina. "Het is frustrerend dat een domme fout alle kansen voor een goede race laat verdwijnen." Zijn eigen opbouw van de etappe voldeed volgens de Spaanse rijder ook niet aan wat nodig was. "Je bent in het begin wat voorzichtig, waarna je ontspant. Dan gebeuren deze dingen, dat is altijd frustrerend. Je wil een goed resultaat boeken voor de mensen die hard voor je werken. Als je dan zo crasht, dan hou je een nare bijsmaak over."

Na wat medische checks kon Schareina ook uitleggen wat precies de spelbreker voor hem is. "Mijn pols is gebroken en we denken dat er ook een breuk in mijn schouder zit", vertelt de man uit Valencia. "We moeten nog zien of een operatie nodig is en het is nog niet duidelijk hoe lang ik moet herstellen. Ik ben er wel zeker van dat dat niet lang gaat duren. Het hangt van de ernst van de breuk af of we morgen naar huis gaan en dan het herstelproces zo snel mogelijk laten beginnen" Het doet de 28-jarige rijder pijn dat het hem niet lukt om de Dakar uit te rijden. "Al helemaal na een goede proloog en een goede start van de eerste etappe. Degenen die mij kennen weten dat ik normaal heel rustig ben en nooit fouten maak. Dit maakt me nog kwader omdat ik nauwelijks val."