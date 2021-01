Price breekt sleutelbeen en geeft noodgedwongen op in Dakar 2021

Price stond voor aanvang van de negende etappe rond Neom op de tweede plaats in het klassement, maar een zware val na 155 kilometer maakte een eind aan zijn jacht op een derde eindoverwinning. Price was als tweede van start gegaan in de proef, maar kwam abrupt tot stilstand. Ricky Brabec en Sam Sunderland, die na hem gestart waren, stopten enige tijd bij Price en dat was het teken dat er iets gebeurd was. De ASO bevestigde kort daarna de val en stelde dat hij een blessure aan zijn arm en schouder zou hebben. Later bleek uit de verklaring van het team dat het 'slechts' ging om een sleutelbeenbreuk.

Ook was Price een beetje verward toen Ricky Brabec bij hem arriveerde. De HRC Honda-rijder vertelde aan de finish: "We zagen dat Toby onderuit was gegaan. Hij heeft een blessure. Hij ging redelijk hard onderuit en hij wist niet echt waar hij was. Hij heeft me waarschijnlijk zeven keer gevraagd waar hij was en wie ik was. Ik kwam hem tegen en ben bij hem gebleven totdat de helikopter van de organisatie erbij was. Wat wij doen is gevaarlijk, dus het is spijtig dat hij eruit ligt. We hopen dat het goed met hem gaat, maar het is belangrijk om te weten dat we elke dag gevaar lopen. Dit kan iedereen overkomen."

Price stond voor aanvang van de negende etappe op de tweede plaats in het klassement. De Australiër reed zondag en maandag zo'n 800 kilometer met een beschadigde band rond, maar wist de schade aardig te beperken. Na de beide dagen gaf hij slechts 1.05 minuut toe op klassementsleider Nacho Cornejo. Het lag in lijn der verwachting dat Price de komende dagen op zou gaan voor zijn derde eindzege in de Dakar Rally. Hij won de legendarische rally in 2016 en 2019. Pas een keer eerder moest hij uitvallen. Dat was in 2017.

Eerder op de dag moest Ross Branch al opgeven met motorproblemen. De Yamaha-rijder deed lange tijd mee in de top van het klassement, maar viel zondag terug na een valpartij. De man uit Botswana viel stil en kon zijn machine niet meer repareren. Ook Luciano Benavides heeft het strijdperk moeten verlaten. Hij klokte bij WP7 nog de derde tijd, maar kwam kort daarna ten val. Ook hij zou zijn sleutelbeen gebroken hebben.

Dit artikel is om 15.49u bijgewerkt.