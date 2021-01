Price na valpartij gedwongen tot opgave in Dakar 2021

Price stond voor aanvang van de negende etappe rond Neom op de tweede plaats in het klassement, maar een zware val na 155 kilometer maakte een eind aan zijn jacht op een derde eindoverwinning. Price was als tweede van start gegaan in de proef, maar kwam abrupt tot stilstand. Ricky Brabec en Sam Sunderland, die na hem gestart waren, stopten enige tijd bij Price en dat was het teken dat er iets gebeurd was. Niet veel later bevestigde organisator ASO de val van Price, die geblesseerd geraakt is aan zijn arm en schouder. De rijder is niet buiten bewustzijn geweest.

Price stond voor aanvang van de negende etappe op de tweede plaats in het klassement. De Australiër reed zondag en maandag zo'n 800 kilometer met een beschadigde band rond, maar wist de schade aardig te beperken. Na de beide dagen gaf hij slechts 1.05 minuut toe op klassementsleider Nacho Cornejo. Het lag in lijn der verwachting dat Price de komende dagen op zou gaan voor zijn derde eindzege in de Dakar Rally. Hij won de legendarische rally in 2016 en 2019. Pas een keer eerder moest hij uitvallen. Dat was in 2017.

Eerder op de dag moest Ross Branch al opgeven met motorproblemen. De Yamaha-rijder deed lange tijd mee in de top van het klassement, maar viel zondag terug na een valpartij. De man uit Botswana viel stil en kon zijn machine niet meer repareren.