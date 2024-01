Coronels vinden snelheid tijdens eerste Dakar-etappe: "Afgevinkt!"

Na een toch ietwat teleurstellende proloog stonden Tim en Tom Coronel op zaterdag klaar voor de eerste echte etappe. De tweelingbroers begonnen aan hun opmars en waren de hele dag goed bezig. Uiteindelijk kwamen ze als 43e in de tijdenlijsten, waar door een technisch probleem nog wel meer in had gezeten. "Het was een lang recht stuk waar we vol gas, ongeveer 170 kilometer per uur, reden", vertelt Tom, de jongere van de twee. "Terwijl we de stempelzone in reden horen we een plof. De achterband was geklapt, snel gewisseld en weer door." Achteraf kan Tom wel toegeven dat het mogelijk zijn fout was dat de band zo kon klappen. De bandendruk was volgens de coureur te hoog. "De banden stonden op 1.6 bar en aan het einde bijna op 2.6."

Door hun bemachtigde startpositie was er voor de broers geen ontkomen aan om ook een stuk in het donker door de Arabische woestijn te rijden. Dat vond Tim niet helemaal prettig. "Het deed me wel denken, waarom moet het donker worden. Je hebt altijd wel een beetje angst in het donker in de woestijn", aldus de oudere broer in alle eerlijkheid. "Maar het was fantastisch hoe Tom daar doorheen navigeerde." Dat de navigatieskills van Tom Coronel op hoog niveau zijn, bleek volgens Tim wel uit hoe de auto's achter hen door de woestijn dwaalden. "Zij reden continu verkeerd, maar wij niet. Dat is wel tof. Eigenlijk is het best bizar dat Tom de weg nog vond, dat zou mij nooit gelukt zijn. Maar ja, daarom navigeert hij ook."

Voor de broers staat er op zondag een nog langere etappe te wachten, wat genoeg uitdagingen met zich meebrengt. Ondanks de klapband van de zaterdagse etappe zijn de heren niet bang en gaan ze die uitdaging graag aan. De staat van hun Century helpt daar absoluut bij. "De auto voelde lekker aan en er was niets aan de hand", noemt Tom. "Dag 1, been there, done that. Afgevinkt!"