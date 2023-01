Tim en Tom Coronel zwoegen met minder vermogen door de duinen

Na een rampzalig weekend waarin het klassement in het putje spoelde, pakten de broers Coronel dinsdag na de rustdag de draad weer op. Dat ging meteen goed met een nieuwe motor in de Century CR6. Woensdag stond er een korte etappe op het programma, die volledig uit duinen bestond. “De Dakar 2023 is vandaag echt begonnen, wat een duinen, we zijn voor de leeuwen gegooid”, zegt Tim Coronel. De broers noteerden de 34ste tijd.

Voor het eerst deze Dakar stonden er duinen van ‘level 3’ op het programma, de zwaarste duinen. “Natuurlijk was het ook zwaar”, aldus Tim. “Echt zwoegen op sommige stukken. Eén keer zaten we vast en moesten we even graven. Dat heeft wat tijd gekost.” De fan van de radiateur ging bovendien kapot waardoor de motor in storing sloeg. Daardoor sloeg de auto in een soort noodstand en had de auto minder vermogen.

Niet ideaal in de duinen, waar alles om vermogen draait. Tom Coronel moest niet alleen navigeren, maar ook nog het alarm uitschakelen als de motor weer in storing sloeg. “Ik heb wel honderd keer het alarm uitgedrukt. Ik moest overal tegelijk zijn vandaag. Het was echt heel spannend, want je weet niet of je boven komt op minder vermogen.”

Het halen van de finish, met kort daarvoor nog een enorme duin, was daardoor een overwinning op zich. “Dat was een heel steile, waar we maar nét boven kwamen”, vertelt Tom. “We hebben een nieuw spoor gekozen, iets naar links, om wat meer grip te hebben. Op de laatste adem knikte de auto over de top heen. Doordat we zo ver opzij zaten, moesten we een stukje terug, want we waren de finishvlag aan de verkeerde kant voorbij gereden.”