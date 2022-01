Tim en Tom Coronel met de schrik vrij: “Ik dacht: nu is het over”

De gebroeders Coronel hadden voorafgaand aan de 44ste Dakar Rally ingezet op een plekje in de top-20, een ambitie die vooralsnog dubbel en dwars wordt waargemaakt. Met de nieuwe Century Buggy rijdt de tweeling tot dusver een zeer constante rally zonder al te veel problemen. Donderdag eindigden Tim en Tom de 395 kilometer lange etappe ten noorden van Riyadh op een 26ste plaats op 22 minuten achterstand van etappewinnaar Henk Lategan.

De tweeling had aan de finish weer een glimlach van oor tot oor, al was het lachen de twee onderweg even vergaan. Bijna dreigde het namelijk helemaal mis te gaan: “Er was een moment dat ik dacht: daar gaan we, nu is het over”, blikt Tom Coronel terug op de etappe. “We gleden uit een bocht en klapten hard op een bult kamelengras. De auto werd gelanceerd. We hebben een sprong van zeker 15 meter gemaakt en landden op de neus. Het ging gelukkig net goed.”

Het momentje liep uiteindelijk goed af voor de tweeling, met enkel wat schade aan de voorkant van de buggy als gevolg. Verder was het opnieuw een prima etappe voor de best geklasseerde Nederlanders in het autoklassement: “We zijn twee keer eventjes aan het zoeken geweest, maar dat heeft niet meer dan een paar minuutjes gekost. We hebben een mooi tempo te pakken. Veel sneller dan de afgelopen dagen. We hebben serieus gereden.”

Ook broer Tim was tevreden. “Het was een lekker ritje, met een hogere pace dan hiervoor. We beginnen alles echt goed aan te voelen en durven en kunnen daardoor ook meer. De Century geeft geen krimp en alles werkt. Ik ben zeer content.”

In het algemeen klassement hebben Tim en Tom Coronel een plekje gewonnen ten opzichte van Audi-fabrieksrijder Carlos Sainz, die door een kapotte schokbreker een uur tijdverlies opliep. Na vijf etappes staat de tweeling 18de, vlak achter de best geklasseerde Audi van Mattias Ekström en de Peugeot van Cyril Despres.