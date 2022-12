Een jaar geleden eindigde het Dakar-avontuur in een flinke deceptie voor de gebroeders Coronel. Vanwege een fikse rugblessure van Tim moest in de achtste etappe de handdoek in de ring gegooid worden. Een jaar later is het duo klaar voor een nieuwe editie in Saudi-Arabië. Op donderdag vond een uitgebreide shakedown-test plaats. Daar werden de veranderingen aan de Century nog een keer uitgeprobeerd. “We hebben niet veel getest, want er zijn geen grote veranderingen aan de auto, maar wel de laatste nieuwe specs van Century, een andere wielophanging, andere schokbrekers. Noem het finetunen”, zegt Tom. “We willen meteen verder waar we vorig jaar zijn gestopt. We zijn wat kritischer geworden om niet te veel weg te geven van wat de auto in huis heeft aan performance. Dat we dat kunnen, hebben we vorig jaar gezien.”

Dat betekent bijvoorbeeld dat voor de proloog van zaterdagochtend, een lusje van elf kilometer bij het Sea Camp, de twee reservewielen eraf gaan. “Dat scheelt 100 kilo”, zegt Tom. “Mochten we onverhoopt lek rijden, dan halen we de finish wel op de velg. Een band wisselen kost meer tijd. Gaan we niet doen. We willen bij de eerste dertig aan de eerste etappe beginnen. Dat is een ander uitgangspunt en vraagt een andere attitude van ons. Minder auto’s voor je, dus minder stof en een hoger tempo. We gaan niet rustig beginnen, maar meteen vol erop.”

Navigatieskills meteen opgefrist

De shakedown leverde geen problemen op. Sterker nog, het duo begint met een goed gevoel aan de eerste dagen van de monsterproef. “Gewoonlijk moet Tim er even inkomen”, vertelt Tom, “maar hij was nu meteen bij de les en ging vol op het gas.” Het parcours dat door de organisatie was uitgezet om de deelnemers te laten testen, was best technisch, maar er zat van alles in waardoor het een serieuze testbaan was. “Ook qua navigatie”, merkte Tom. “Ik moest weer even wennen aan het tablet. De markeringen waren goed, tussen bomen door en om een heuvel heen, maar er zaten ook wat sneaky dingetjes in, zodat ook de navigatieskills meteen werden opgefrist.”

Tim en Tom Coronel Shakedown Dakar Rally 2023 Foto: Tom Coronel