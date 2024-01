Een enorme dreun voor Honda. Tosha Schareina wist gisteren nog verrassend de proloog van de Dakar Rally op zijn naam te zetten, maar na een valpartij tijdens de eerste etappe moet de Spaanse coureur afhaken. De man uit Valencia viel op zijn pols en raakte daar zwaar geblesseerd aan, Motorsport.com heeft vernomen dat er een breuk in de pols zit. Hulp van Ross Branch, die tot dat moment de leiding in handen had, mocht niet baten. Ook medische hulp vanuit de Dakar-organisatie kon hem niet helpen om de etappe uit te rijden.

Schareina debuteerde deze Dakar op de Honda en was een dark horse voor de overwinning, maar na het vallen kan daar dus een streep door. De coureur begon vrijdag aan zijn derde rally, nadat hij twee keer voor KTM in de Rally 2 mee reed en liet meteen tijdens de proloog zien dat zijn promoveren naar de topklasse terecht was. De 28-jarige kon tijdens de etappe ook vertrouwen putten uit de snelheid waarmee zijn teamgenoten rondreden, want Honda doet het verrassend goed tijdens de 405 kilometer durende special stage. Ricky Brabec en Pablo Quintanilla staan tweede en derde in de tijdenlijsten bij het waypoint op 318 kilometer.

Schareina is niet de enige motorrijder die op zaterdag af moest stappen. Zo'n 80 kilometer na de start was Joaquim Rodrigues de eerste afvaller van de Dakar Rally van 2024. De Hero-coureur begon vrijdag met een 21e tijd goed, maar bij een valpartij in de eerste etappe raakte de Portugees ernstig geblesseerd. De rijder werd met een helikopter afgevoerd naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Naar alle waarschijnlijkheid heeft de coureur enkele botbreuken opgelopen. Het ongeluk is niet de eerste van de rijder, want in 2023 viel hij bijvoorbeeld in de Rallye du Marco ook al uit met een beenbreuk.

Verrassend genoeg zijn de Rally2-coureurs de smaakmakers vandaag, drie van de een na hoogste klasse bevinden zich in de top-tien. Michael Docherty staat zelfs al lange tijd aan virtueel aan de leiding.