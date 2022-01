Team De Rooy met twee trucks in top-vijf: “Dit geeft vertrouwen”

De trucks van het Russische Kamaz bezetten zondag en maandag nog de eerste vier plekken in de daguitslag. Dinsdag ging de etappewinst dankzij Dmitry Sotnikov opnieuw naar Kamaz, maar liet ook Team De Rooy van zich horen. Zo reed Janus van Kasteren drie minuten van Sotnikov een keurige derde tijd, terwijl ook Martin van den Brink met een vijfde plaats zijn beste daguitslag tot dusver in deze Dakar noteerde.

"Als we dit tempo kunnen vasthouden dan komt er vanzelf druk op de rijders voor ons”, liet een tevreden Van Kasteren na afloop van de 255 kilometer lange special optekenen. "Het was een mooie gevarieerde proef met snelle paden, maar ook met mooie duinen. We gingen Loprais voorbij en kregen op vijftig kilometer voor de finish de Kamaz-rijders in beeld."

Het blauw-wit van Russische makelij werkte als de bekende rode lap op een stier. Van Kasteren, navigator Marcel Snijders en monteur Darek Rodewald passeerden Eduard Nikolaev (7e) en hadden ook Anton Shibalov (4e) in het vizier. "Het was een mooie dag voor ons. We reden foutloos en de truck was geweldig. We konden echt vol gas over de knippen. Deze dag geeft veel vertrouwen voor de lange etappe van woensdag. We kijken er nu al naar uit.”

Eindelijk een dag zonder problemen voor Van den Brink

Net als Van Kasteren had ook Martin van den Brink dinsdag de smaak te pakken. De Harskamper had de eerste dagen nog wat problemen met de maag en met de truck, maar in de lus rondom Al Qaysumah zat het eindelijk een keer mee: “Het was een heerlijke etappe. We reden voor het eerst zonder problemen en dit resultaat geeft vertrouwen voor de dag van morgen”, aldus Van den Brink, die samen met navigator Peter Willemsen en monteur Bernhard der Kinderen acht minuten toegaf op Sotnikov: “Dit geeft een beter beeld van onze mogelijkheden. In de eerste etappe was ik niet fit door de buikklachten en maandag hadden we problemen met de vierwielaandrijving. Vandaag ging het fantastisch. We zijn zeer tevreden met de vijfde plaats."

Het goede resultaat van Team De Rooy werd dinsdag compleet gemaakt door snelle assistent Mitchel van den Brink (15e) en Vick Versteijnen (19e). In het algemeen klassement is Van Kasteren de best geklasseerde trucker van het team uit Son en Breugel. De Brabander staat na drie etappes zesde, anderhalve minuut achter de Tatra van Ignacio Casale. Van den Brink staat met een negende plaats eveneens bij de beste tien. Richard de Groot maakt namens het Firemen Dakar Team de top-tien compleet bij de vrachtwagens.