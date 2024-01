Het klassement bij de auto's in de Dakar Rally is met de dagwinst van Sébastien Loeb in de negende etappe spannender geworden. De Fransman was bij alle meetpunten het snelste en had aan de streep vier minuten voorsprong op klassementsleider Carlos Sainz sr. Loeb liet er in de hele etappe geen gras over groeien en nam een vroege voorsprong op de concurrentie, die hij niet meer weggaf.

In de eerste honderd kilometer was Sainz sr. door Loeb al op twee minuten gezet, maar was wel de tweede in de tijdenlijsten. Het tijdsverschil wisselde de hele etappe tussen de twee en vijf minuten, onderaan de streep werd het gat uiteindelijk vier minuten. Het Toyota-trio Lucas Moraes, Guillaume de Mevius en Guerlain Chicerit volgde op gepaste afstand. Ook Mattias Ekström leek aan te kunnen haken, totdat halverwege de Audi van de Zweed kuren vertoonde. Mathieu Serradori was daarentegen in een vroeg stadium wat langzamer, maar trok dat later weer recht. De Century-man is bezig aan een ijzersterke Dakar en liet ook in de negende etappe zien dat hij een coureur is om serieus rekening mee te houden. Om derde te worden met een auto die niet vierwielaangedreven is, is buitengewoon knap. Een welverdiende medaille mag de Fransman later op dinsdag ophalen.

Stéphane Peterhansel was ook sterk begonnen. Monsieur Dakar heeft na zijn enorme tijdverlies in de eerste week van de rally de taak gekregen om zijn Audi-collega Sainz naar de Dakar-titel te helpen, maar omdat Sainz vandaag uit de problemen bleef kon Peterhansel op zichzelf focussen. Dat resulteerde in een uitstekende zesde tijd. Guy David Botterill is stilletjes ook de top-tien van het klassement binnengedrongen en mag met een vijfde dagtijd zeker niet ontevreden zijn. De Kirgies Denis Krotov rijdt ook een goede Dakar en drukte dankzij een goed eindschot zijn Toyota nog voor Peterhansel. Die duikelde daarmee naar de zevende tijd, maar dat zal naar wens van de routinier zijn.

In het Litouwse kamp zullen de gezichten op onweer staan. Benediktas Vanagas hield een top-tien in het klassement in handen, maar na een slechte dag is die plek nog net in handen. Twintig minuten verloor de Toyota-coureur. Vadoitas Zala was op maandag al veel tijd verloren en kon het tij op dinsdag niet keren. De Mini keldert nog verder en lijkt voor de rest van de Dakar de focus te moeten leggen op het uitrijden van de rally. Ook voor Nasser Al-Attiyah ging het weer vroeg mis. Een kapotte Prodrive zorgde ervoor dat de Qatarees uitviel in de special stage.

In het klassement is het allemaal iets dichter naar elkaar toe gekropen, al is de voorsprong van Sainz op Loeb nog altijd iets meer dan twintig minuten. Moraes en De Mevius houden de Toyota-eer hoog, terwijl Serradori het goed doet met een zesde plek.

Top-tien auto's negende etappe Dakar Rally