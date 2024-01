Sterke Loeb deelt tik uit na etappezege Dakar Rally

Voor Sébastien Loeb was voorafgaand aan de start van de zevende etappe in de Dakar Rally duidelijk dat tijdwinst boeken belangrijk was. De Fransman heeft zijn zinnen gezet op het winnen van zijn eerste Dakar-titel, maar stond aan de start bijna een half uur achter op klassementsleider Carlos Sainz sr. Door een strakke zevende etappe is dat gat bijna gehalveerd door Loeb, die vanaf ongeveer halverwege de special stage het tempo opvoerde. De snelheden waarmee de Prodrive-man door de etappe raasde waren zo hoog, dat de concurrentie zich stukbeet op de rappe tijd.

In het begin leek het er niet op dat Loeb twee achtereenvolgende etappezeges kon noteren. De Toyota-mannen waren namelijk uit de start weggeschoten, met de 21-jarige Seth Quintero voor zijn veel ervarenere teamgenoten Guerlain Chicerit en Lucas Moraes. Zelfs Martin Prokop in de Ford begon beter aan de dag dan Loeb. In het lijstje met snelle mannen miste al snel Mattias Ekström. De Audi van de Zweed had na 51 kilometer al kuren, de ophanging bleek gebroken. Hulp van Stéphane Peterhansel mocht niet baten. Het geknutsel van de Fransman leverde in eerste instantie verbetering op, maar na vijf kilometer stond Ekström weer aan de kant. Ditmaal moest het technische team van Audi hem aan de praat krijgen, waardoor er enorm veel tijd verloren ging. Eugenio Amos begon met zijn Toyota Hilux ook goed. In het tweede gedeelte was de aansluiting compleet verdwenen.

Nasser Al-Attiyah was daarentegen wel goed onderweg. De Qatarees vrat de ene na de andere concurrent op en stond aan de streep met een derde tijd er goed bij. Alleen Moraes en Loeb waren hem te snel af. In het laatste stuk bond de regerend kampioen namelijk Sainz sr. en de sterk rijdende Chicerit aan de zegekar. Mathieu Serradori was ook sterk onderweg en zorgde zelfs even voor een spannend slot van de etappe. De Century-coureur stond met nog iets meer dan honderd kilometer te gaan op een halve minuut van Loeb, maar door een wat trager einde werd de Fransman iets verder weg in de top-tien gevonden. Desondanks is het een buitengewoon goede dag voor Serradori, die weer laat zien dat ook zonder 4x4 de Arabische woestijn prima bedwongen kan worden. Vaidotas Zala is in de Mini ook buitengewoon rap en sloot de zevende etappe ook in de top-tien af. Een goed herstel van de Litouwer, die veel tijd zag verdampen in de 48-uursetappe.

In het klassement is Ekström weggevallen na zijn problemen, waardoor Loeb nu de nieuwe nummer twee is. Loeb kijkt ongetwijfeld weer omhoog, want het gat naar Sainz is nu minder dan twintig minuten. Moraes klimt de top-drie in en is op weg om voor het tweede jaar op rij het podium te behalen.

Top-tien auto's zevende etappe Dakar Rally 2024

Nederlanders nog onderweg