Peterhansel hoopte dat Dakar Rally 2023 laatste kunstje zou zijn

Ook in de tweede deelname gaat Audi de Dakar Rally niet winnen. Stéphane Peterhansel was na zes dagen in de zwaarste rally ter wereld de belangrijkste kandidaat, maar na 212 kilometer in de zesde etappe ging het helemaal mis. “We begonnen sterk aan de etappe, het gevoel was goed”, zegt Peterhansel in gesprek met geselecteerde media, waaronder Motorsport.com. “Na 200 kilometer haalden we Carlos in, dan weet je dat je snel onderweg bent. Daarna kwamen we in de neutralisatie en zeven kilometer daarna ging het mis. Ik ben mijn bewustzijn verloren tijdens de crash. Terwijl dat gebeurde, bleef ik vol gas geven. Mijn voet zat op het gaspedaal. Edouard greep naar de handrem en zette de auto uit, daarna maakten we een volledige 360. Toen ik een paar minuten later weer wakker was, wist ik niet meer wat er gebeurd was.”

Peterhansel was enige tijd buiten bewustzijn en is in totaal zo’n twintig minuten kwijt van wat er zich rond de klapper afspeelde. Teamgenoot Sainz ging op hetzelfde punt in de fout. Navigator Edouard Boulanger brak een rugwervel. “De medische helikopter was er vrij snel, gelukkig had Edouard wel gevoel in zijn benen. Ik zag even verderop ook de auto van Carlos staan, die was ook volledig kapot. Het was heel apart. Ik had niet echt door wat er gebeurde. Toen wist ik wel dat de race voor ons klaar was, Edouard had pijn en ze hebben hem meegenomen naar het ziekenhuis. Ze zijn nog wat langer bij mij gebleven en ze hebben mij ook gecheckt.”

Boulanger werd zondag naar München gevlogen waar hij onder het mes zal gaan vanwege de breuk in rugwervel T5. “Hij is jong en zal snel herstellen”, zegt Peterhansel. “Het is bijzonder jammer dat we de race zo geëindigd zijn. Twee auto’s op dezelfde plek afschrijven, het is vreemd. We maakten beide een sprong op dat punt, het is raar. Normaal weet je nog wat er gebeurde tijdens de crash, maar ik herinner me niks. Ik ben heel teleurgesteld voor het team, afgezien van problemen met de banden ging het perfect. Deze auto was klaar om voor de overwinning te vechten. Helaas is het niet mogelijk om dit jaar een goed resultaat te scoren. Dat is niet makkelijk te accepteren.”

Afscheid bij eindzege

De 57-jarige coureur had al voor de rally nagedacht over een mogelijk afscheid, maar alleen met een vijftiende eindzege. “Dat gaat dit jaar niet gebeuren, maar voor mij was het wel duidelijk dat ik zou stoppen als ik de Dakar dit jaar gewonnen zou hebben. Geen overwinning is niet stoppen”, voegt Peterhansel toe. “Een overwinning is de beste manier om te stoppen. Je moet aan het eind van de loopbaan een punt kunnen zetten en dat doe ik het liefste met een mooi resultaat. Het is geen kwestie van motivatie, ik wil stoppen met het beste gevoel.”

Ook de andere Audi's staan op de rustdag al op grote achterstand in het klassement.

