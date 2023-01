Voorafgaand aan de start van de Dakar Rally lagen de Audi’s onder het vergrootglas. Na een degelijke voorbereiding worden de wagens van het Duitse merk aangewezen als de favorieten voor de overwinning in de rally. Het team heeft met Carlos Sainz, Mattias Ekström en Stéphane Peterhansel drie ijzers in het vuur, twee van hen hebben hun sporen in de Dakar ruimschoots verdiend. Ook werd de RS Q e-tron E2 de afgelopen maanden flink verbeterd, zelfs in de tweede helft van de vorige Dakar liep het al stukken beter voor het team onder leiding van Sven Quandt.

Volgens Peterhansel heeft Audi een wagen die goed genoeg is om de Dakar te winnen. Dat idee boezemt nu al angst in bij de concurrentie. “Ik start altijd met de intentie om de Dakar te winnen, dat is altijd hetzelfde, we hebben de auto om te winnen. Vorig jaar was het lastiger omdat het de eerste was voor Audi, maar we hebben het hele jaar goed gewerkt. Ik durf met mijn teamgenoten te vechten, maar de concurrenten zijn ook sterk. Er zijn vijf, zes of zeven wagens die kunnen winnen. Nasser [Al-Alttiyah] is altijd sterk met de Toyota, hetzelfde geldt voor Sebastien Loeb, hij is erg snel. Ook binnen Audi kunnen Carlos en Mattias het goed doen.”

Met haar reputatie in de autosport heeft Audi een streepje voor op de rest, vindt Peterhansel. “Op basis van de geschiedenis is de wereld bang voor Audi, we hebben in het verleden heel veel gewonnen, zelfs de 24 uur van Le Mans. Op dit moment is onze auto niet superieur ten opzichte van de anderen, maar het wordt een heel interessant gevecht.” Teamgenoot Carlos Sainz is wat dat betreft iets voorzichtiger: “Als Peterhansel dat zegt, dan moet je daar respect voor hebben, maar ik ga er niets over zeggen. Het is een hele lange rally en er kan ontzettend veel gebeuren.”

Focus bij BRX lag op betrouwbaarheid

WRC-legende Sebastien Loeb had een moeilijk begin in de Dakar Rally, maar vorig jaar eindigde hij op de tweede plek. BRX heeft intussen grote stappen gezet om de wagen te verbeteren. “De focus lag voornamelijk op het verbeteren van de betrouwbaarheid, de Dakar is een zware rally en je komt allerlei verschillende omstandigheden tegen. Het wordt zeker zwaar, maar we zijn goed voorbereid.”

De auto’s beginnen zaterdag halverwege de ochtend aan de ouverture van de Dakar Rally.

#201 Bahrain Raid Xtreme Prodrive: Sebastien Loeb, Fabian Lurquin Foto: A.S.O.