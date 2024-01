Spoedoperatie Dakar-deelnemer na val vijfde etappe

Het was voor de deelnemers aan de Dakar Rally op papier niet de zwaarste dag, maar er gebeurde meer dan genoeg tijdens de 188 kilometer lange special stage. Toni Vingut maakte dat echter niet meer mee. De Spanjaard had na de 500 kilometer durende liaison problemen met de quad, die in alle haast opgelost moesten worden. De starttijd van de man van Ibiza naderde en toen wilde zijn quad niet starten. Na wat proberen schoot de motor toch aan en in alle haast nam de rijder teveel risico en kwam vroeg in de getimede etappe ten val. Het leverde een waslijst aan gebroken botten op en de quad-coureur werd met een helikopter naar het ziekenhuis afgevoerd. Aldaar werd vastgesteld dat een spoedoperatie noodzakelijk is.

Na de operatie kon Vingut de Spaanse tak van Motorsport.com al te woord staan. "Ik stopte na de 500 kilometer durende verbindingsroute even en toen wilde de quad niet meer aan. Het leek op een elektrisch iets, ik ging als een gek tekeer om hem te maken", vertelt de onfortuinlijke coureur. "Toen ik bij de start aankwam waren alle motoren al vertrokken en moest ik haast maken. Als de auto's eenmaal van start waren gegaan mocht ik niet meer rijden. We moesten het daarvoor dus doen." Eigenlijk kwam de coureur die aan zijn vijfde Dakar begon te laat aan, maar door een meedenkende organisatie mocht de rijder toch starten. "Bij de start viel de motor weer uit. Ik begon weer met rijden en voelde me heel zenuwachtig. Ik begon slecht en was niet geconcentreerd."

Het ontbreken van de concentratie was ook de reden dat het misging. "Er was een snel stuk voor me, waarna ik links de duinen in moest. Ik ging over een paar heen en dacht dat het daarna vlak zou worden. Ik zag ook niks door de zon", herinnert de Vingut zich. "Ik zag niks, gaf gas en blijkbaar was er een 'afgrond' van de duin. Ik vloog meters door de lucht. Ik kwam niet vervelend terecht, maar de hoogte zorgt voor de schade." Die schade is volgens de coureur groot: "Ik heb een paar gebroken ribben, vijf of zes, mijn rechterarm is gebroken en er zit een breuk in het staartbeen. Ze brachten me direct naar Riyad en ik werd daar met spoed geopereerd omdat ik een open armbreuk had. Ze gaan ook mijn staartbeen nog opereren. Over een paar dagen mag ik pas naar huis."