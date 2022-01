Spekkoper Sanders blijft realistisch: “Dit kan mij ook gebeuren”

Sanders was zaterdag de snelste in de proloog en mocht daarom als eerste een startplek kiezen voor de etappe van zondag. Hij koos voor de vijftiende startplek, de laagste voor de elite-rijders. “Het was een goed begin van de Dakar met de winst in de proloog, ik mocht daarom als vijftiende starten en reed voor de tankstop al naar [Ross] Branch en [Pablo] Quintanilla voor me. Ik wist dat ik het niet slecht deed, maar ik nam ook niet veel risico.” Ondanks dat reed de Australiër in rap tempo naar voren, vooral omdat zijn collega’s vooraan de proef moesten openen en lang zochten naar een verborgen waypoint. Daarbij verloren sommige coureurs wel 45 tot 60 minuten.

Sanders had de moeilijke passage redelijk vlot achter de rug en kon zo voor zijn tweede overwinning van deze rally tekenen. “Na de tankstop kreeg ik Quintanilla en Van Beveren te pakken en kwamen we op een lastig punt”, vervolgde de GasGas-rijder, die aan zijn tweede Dakar begonnen is. “Er waren veel sporen getrokken, maar we konden al zien dat er mensen geweest waren. Ik was als vijftiende gestart en zag veel sporen en ineens was er niets meer. We hebben een beetje gezocht, maar vonden snel welke fout de anderen gemaakt hadden en daarna konden we er weer voor gaan naar het volgende waypoint. Daar hadden we geluk mee, daarna konden we gewoon tot het eind pushen. Ik wist al dat ik de volgende etappe zou moeten openen, dus ik heb maar geprobeerd om zoveel mogelijk voorsprong te pakken.”

In de moeilijke navigatie is de hand van wedstrijddirecteur David Castera te zien, die de afgelopen jaren wel vaker met hele lastige passages in het roadbook kwam. “Het was vandaag zaak om qua navigeren in het ritme te komen”, voegde Sanders toe, wetende dat hij maandag de tweede etappe moet openen. “Het tijdverlies van de anderen kan mij morgen overkomen, ik weet dat ik 100 procent geconcentreerd moet zijn en het roadbook goed moet volgen. Het gaat morgen een belangrijke dag worden.”

Geen logica in lastige passage

Een van de grote verliezers was oud-winnaar Toby Price, die de logica van de bewuste passage niet begreep. “Het was een lastige dag”, vertelde de excentrieke KTM-piloot. “Er was een punt in het roadbook waar ik de logica niet van zag, het was gewoon niet logisch. Daar ben ik verdwaald en heb ik zo’n 45 minuten verloren. Het is niet de beste manier om aan de rally te beginnen, maar het is nog vroeg. We moeten kijken wat we nog kunnen doen.”

Ook Kevin Benavides, Andrew Short en Joan Barreda verloren veel tijd, evenals een paar grote namen bij de auto’s. Bij de motoren wisten enkele andere rijders te profiteren van de problemen. Danilo Petrucci bijvoorbeeld, die in zijn eerste lange klassementsproef op de dertiende stek aan de finish kwam. “Ik ben echt heel blij dat ik de finish van m’n eerste lange etappe gehaald heb”, verklaarde de oud-MotoGP-coureur. “De laatste kilometers na de tankstop gingen goed, het was nog maar 120 kilometer maar het voelde heel lang. Zeker met de grote duinen was het best lastig. Ik was heel nerveus, maar ik heb niets meegemaakt. Mijn enkel is nog pijnlijk, maar ik ben blij dat ik de finish bereikt heb.”