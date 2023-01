Aanvankelijk werd Howes als dagwinnaar gegeven door de organisatie, maar dat werd later gecorrigeerd. De Amerikaan ging na 84 kilometer aan de leiding en gaf zijn voorsprong pas aan de finish weer af. Teamgenoot Luciano Benavides had een achterstand van 40 seconden daar omgezet in een voorsprong van 37 seconden. Benavides won daarmee voor het eerst in zijn loopbaan een rit in de Dakar Rally.

Howes deed voor het klassement goede zaken. De leider in de wedstrijd pakte bijna anderhalve minuut op Toby Price, die derde werd. Price kreeg door zijn kopwerk 1.36 minuut aan bonustijd terug. Hij was in deze etappe als derde vertrokken. Hij eindigde voor Joan Barreda, die bij zijn val in de vijfde etappe hard op zijn hoofd terechtkwam. De Spanjaard heeft zijn weg zonder veel problemen kunnen vervolgen, hij sloot de etappe af op de vierde plek.

Barreda zat in de KTM-sandwich, Kevin Benavides werd vijfde op 2.41 minuten van zijn jongere broer. Pablo Quintanilla werd zesde. Daniel Sanders werd donderdag ziek en verloor veel tijd. Vrijdag leverde hij opnieuw een paar minuten in ten opzichte van de klassementsleiders. Hij werd zevende voor José Iganacio Cornejo en Stefan Svitko. Matthias Walkner maakte de top-tien compleet.

Adrien van Beveren kreeg na het openen van de etappe 4.47 bonustijd uitgekeerd, maar in de daguitslag bracht hem dat niet verder dan de elfde plek.

Wesley Aaldering sloot de zesde dag van de Dakar Rally af met de 43ste plek, Mirjam Pol zat er net achter op de 45ste plek.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 6 - motoren

Positie Merk Coureur Team Tijd Verschil 1 L. BENAVIDES (ARG) #77 - HUSQVARNA FACTORY RACING 03:14:19 2 S. HOWES (USA) #10 - HUSQVARNA FACTORY RACING 03:15:15 + 00:56 3 T. PRICE (AUS) #8 - RED BULL KTM FACTORY RACING 03:16:39 + 02:20 4 J. BARREDA BORT (ESP) #5 - MONSTER ENERGY JB TEAM 03:16:48 + 02:29 5

K. BENAVIDES (ARG) #47 - RED BULL KTM FACTORY RACING 03:17:00 + 02:41 6

P. QUINTANILLA (CHL) #7 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03:17:11 + 02:52 7

D. SANDERS (AUS) #18 - RED BULL GASGAS FACTORY RACING 03:17:19 + 03:00 8

J. CORNEJO FLORIMO (CHL) #11 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM 03:17:34 + 03:15 9 S. SVITKO #142 - SLOVNAFT RALLY TEAM 03:17:46 + 03:27 10

M. WALKNER (AUT) #52 - RED BULL KTM FACTORY RACING 03:18:27 + 04:08