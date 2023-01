Loeb wint etappe 12 en schuift naar P2 in klassement van Dakar Sébastien Loeb heeft vrijdagmorgen zijn vijfde etappezege op rij gepakt. In een uitzonderlijk snelle proef reed de Fransman drie minuten weg van Mattias Ekström. Nasser Al-Attiyah eindigde op de derde plek en kwam ook in de twaalfde etappe geen moment in de problemen.