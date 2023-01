Nasser Al-Attiyah ging dinsdag in de negende etappe als eerste van start en bleef grotendeels foutloos. De leider in het algemeen klassement ging op tempo door het lastige eerste deel van de proef, waar Carlos Sainz en Henk Lategan direct achter hem in de problemen kwamen. Sainz sloeg na zes kilometer over de kop en leek de wedstrijd te verlaten, maar bedacht zich en is inmiddels weer bij zijn auto. Henk Lategan reed de wielophanging onder zijn Toyota Hilux kapot en moest wachten op hulp. Die kwam uit de hoek van Yazeed Al-Rajhi. De Saudische coureur is al uitgeschakeld voor een goed klassement en stond onderdelen af aan de Zuid-Afrikaan. Hij kon zijn weg – weliswaar op achterstand – vervolgen, Al-Rajhi verliet de proef en reed over de openbare weg naar het bivak in Haradh.

Daardoor lag de weg open voor de coureurs van Prodrive. Sébastien Loeb noteerde de gehele proef de snelste tijd en kwam aan de finish met een voorsprong van 3.07 minuten. Loeb kreeg weer een tijdstraf voor een snelheidsovertreding, maar deze keer hield hij de zege wel. Na 2.10 minuten aftrek bleef er 57 seconden over van zijn voorsprong op Vaidotas Zala. De Litouwer bleef op zijn beurt Guerlain Chicherit voor. Prodrive bezette daardoor het volledige podium met de BRX Hunter. Mattias Ekström deed nog een verwoede poging, maar hij verloor in de laatste kilometers aardig wat tijd en finishte op 7.21 minuten achterstand. Romain Dumas meldde zich ook in de top-vijf met zijn Toyota, hij bleef Mini-rijder Kuba Przygonski voor.

Giniel de Villiers werd zevende op 11.05 minuten van Loeb en eindigde net voor zijn teamgenoot Al-Attiyah. De klassementsleider heeft een ruime voorsprong en hoeft niet het onderste uit de kan te halen, maar pakte toch weer tijdwinst op zijn directe concurrenten. Lucas Moraes is de nieuwe nummer twee in het klassement door de averij bij Lategan. Al-Attiyah won iets meer dan anderhalve minuut op de Braziliaan. Lategan is van het podium gevallen, de derde plek is nu voor Loeb met een achterstand van 1 uur, 43 minuten en 8 seconden.

Tim en Tom Coronel hebben de negende etappe in een uitstekend tempo afgewerkt. Alle wielen zaten nog aan de Century en de broers reden de proef uit op 23.41 minuten van Loeb. Dat was goed voor de achttiende plek in het dagklassement. Dave Klaassen eindigde op de 42ste plek, Ronald van Loon werd 43ste. Maik Willems kende een lastige dag, hij verloor behoorlijk wat tijd.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 9 - Auto's

Pos. Nr. Merk Coureur / navigator Team Tijd Verschil 1º 201 (FRA) SEBASTIEN LOEB (BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 03H 07' 24'' 2º 213 (LTU) VAIDOTAS ZALA (PRT) PAULO FIUZA TELTONIKA RACING. 03H 08' 21'' + 00H 00' 57'' 3º 206 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT (FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT 03H 09' 32'' + 00H 02' 08'' 4º 211 (SWE) MATTIAS EKSTROM (SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 03H 12' 35'' + 00H 05' 11'' 5º 231 (FRA) ROMAIN DUMAS (FRA) MAX DELFINO REBELLION RACING 03H 15' 02'' + 00H 07' 38'' 6º 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI (ESP) ARMAND MONLEON X-RAID MINI JCW TEAM 03H 15' 47'' + 00H 08' 23'' 7º 205 (ZAF) GINIEL DE VILLIERS (ZAF) DENNIS MURPHY TOYOTA GAZOO RACING 03H 16' 19'' + 00H 08' 55'' 8º 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH (FRA) MATHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 03H 16' 22'' + 00H 08' 58'' 9º 212 (ARG) SEBASTIAN HALPERN (ARG) BERNARDO GRAUE X-RAID MINI JCW TEAM 03H 17' 32'' + 00H 10' 08'' 10º 230 (BRA) LUCAS MORAES (DEU) TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 03H 17' 57'' + 00H 10' 33''