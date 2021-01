Loeb rijdt schade en kan topklassering in Dakar vergeten

Loeb maakte zich eerder deze week nog druk om vijf minuten tijdstraf, maar was een kleinigheidje na het tijdverlies in de vijfde en zesde etappe. Donderdag verloor Loeb bijna een uur door drie lekke banden en een navigatiemisser, vrijdag ging het na 97 kilometer mis voor de WRC-ster. Hij raakte vermoedelijk een steen en reed daarbij zijn wielophanging aan stukken. Loeb en navigator Daniel Elena wachten nu op de hulp van de servicetruck, die ook aan de proef begonnen is.

Het is voor BRX de eerste grote technische tegenslag in deze Dakar. Dankzij de coronacrisis kon men maar beperkt testen met de nieuwe bolide die door Prodrive gebouwd is. Desondanks ging het de eerste dagen van de rally heel aardig voor Loeb en zijn teamgenoot Nani Roma. Loeb stond voor de etappe van vrijdag op de tiende plaats en begon met een vijfde tussentijd na 43 kilometer. Die positie in de top van het klassement kan hij nu wel vergeten.

Loeb kwam eerder deze week in opspraak toen hij de wedstrijdleiding verweet ‘incompetent’ te zijn. Hij kreeg een tijdstraf van vijf minuten voor het overschrijden van de toegestane snelheid in een zogenaamde gecontroleerde zone. Dit zou volgens Loeb gekomen zijn omdat het GPS-signaal niet tijdig een signaal had gegeven. Dakarbaas David Castera zette Loeb op zijn plek door te zeggen dat hij maar beter naar z’n navigator had moeten luisteren.