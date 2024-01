Ondanks dat Sébastien Loeb al vier etappes in de Dakar Rally van 2024 heeft gewonnen, is de Fransman niet de leider in het klassement. Sterker nog, met nog drie special stages op het programma moet de Prodrive-coureur een achterstand van twintig minuten op leider Carlos Sainz sr. zien goed te maken. Op dinsdag knabbelde Loeb vier minuten van de achterstand weg, maar op dat tempo komt de WRC-legende alsnog zes minuten tekort voor zijn eerste Dakar-overwinning. Voor de verzamelde media waaronder Motorsport.com legt de 49-jarige coureur uit of de droom van het winnen van de Touareg Trophy realistisch is. "We moeten pushen. Goed navigeren en pushen, dat is het enige wat we kunnen doen", vertelt de rijder. "We moeten niet kijken wat anderen doen, [we moeten] ons werk doen. Het gat op snelheid dichten gaat moeilijk worden."

Ondanks dat de negende etappe voor hem een prooi werd, was Loeb niet geheel tevreden. De Fransman had gehoopt dat er meer tijdwinst in zat. "We hadden in het midden van de etappe twee lekke banden, daar zijn we wat tijd verloren", verklaart de Prodrive-man. "Maar behoudens dat hadden we een goede dag." De lekke banden is iets waar de Fransman in de slotdagen van de Dakar bedachtzaam op is, zeker gezien het parcours dat afgewerkt wordt. "Lekke banden zijn altijd belangrijk om te voorkomen en zeker de komende dagen. We gaan naar een gebied waar veel stenen zijn, dus het gaat een onderdeel van de race worden. Ik hoop dat wij iets meer geluk hebben en kunnen pushen." Over zijn eigen rijden in de negende etappe was Loeb meer dan tevreden: "Ik ben blij met de overwinning en met de etappe die we hebben gereden."

In de voorgaande dagen had Prodrive-collega Nasser Al-Attiyah vertelt dat hij Loeb graag wil helpen aan de winst in de Dakar. Door technische problemen is de Qatarees niet in de buurt gekomen van de tijden van Loeb en Sainz sr. en heeft zijn helpende hand nog niet kunnen helpen. Loeb baalt van het ontbreken van steun, maar kan het ook wel relativeren. "Dit hoort bij het leven. Natuurlijk is het fijn om de komende dagen door de moeilijke, rotsachtige etappes een auto in de buurt te hebben, maar ik ga proberen het zelf te doen", verklaart een strijdlustige coureur.