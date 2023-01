Loeb heer en meester in korte duinenetappe van Dakar Rally

Loeb mocht de proef openen nadat hij dinsdag ook al won. Hij deed dat met overtuiging. In de etappe die bijna volledig bestond uit duinen had hij al na 29 kilometer een voorsprong van anderhalve minuut. De negenvoudig WRC-wereldkampioen slaagde er vervolgens in die marge uit te breiden. Voor Loeb was het alweer zijn vierde dagzege van deze Dakar.

Aan de finish was hij 3.04 minuten sneller dan Mattias Ekström, de enige overgebleven Audi-rijder in de wedstrijd. Lucas Moraes gaf 5.22 minuten prijs op Loeb en staat in het klassement nog altijd op de tweede plek. Loeb heeft de achtervolging de voorbije dagen ingezet, maar volgt nog altijd op meer dan 16 minuten.

Nasser Al-Attiyah is thuis in de duinen van het Empty Quarter, maar hij hoeft al een paar dagen niet meer het onderste uit de kan te halen. De Qatari gaat zonder grote calamiteiten zijn vijfde Dakar Rally winnen en woensdag gaf hij 5.45 minuten toe op Loeb. In het klassement is zijn voorsprong 1 uur, 21 minuten en 34 seconden op Moraes.

Yazeed Al-Rajhi stond dinsdag onderdelen af aan Henk Lategan. Hij moest daardoor de proef verlaten, maar kon woensdag de race vanaf de dertigste startplek hervatten. Hij klokte de vijfde tijd. Jakub Przygonski werd woensdag zesde in de Mini op 6.14 van Loeb, Martin Prokop finishte op 10.11 seconden. Lategan zakte door zijn pech van de negende etappe naar de vierde plek in het klassement, woensdag herstelde hij zich met de zevende plek op 7.59 van Loeb. Mathieu Serradori werd achtste voor Guerlain Chicherit en Giniel de Villiers.

Tim en Tom Coronel konden in de tiende etappe niet aanhaken bij de top-twintig. De broers stonden enige tijd stil en kwamen met 37.20 minuten achterstand aan de finish. Wat er precies aan de hand was, is nog niet duidelijk.

Uitslag: Dakar 2023 - Etappe 10 - Auto's

Pos Nr. Coureur en navigator Team Tijd Verschil 1º 201 (FRA) SEBASTIEN LOEB (BEL) FABIAN LURQUIN BAHRAIN RAID XTREME 01H 48' 32'' 2º 211 (SWE) MATTIAS EKSTROM (SWE) EMIL BERGKVIST TEAM AUDI SPORT 01H 51' 36'' + 00H 03' 04'' 3º 230 (BRA) LUCAS MORAES (DEU) TIMO GOTTSCHALK OVERDRIVE RACING 01H 53' 54'' + 00H 05' 22'' 4º 200 (QAT) NASSER AL-ATTIYAH (FRA) MATHIEU BAUMEL TOYOTA GAZOO RACING 01H 54' 17'' + 00H 05' 45'' 5º 202 (SAU) YAZEED AL RAJHI (DEU) DIRK VON ZITZEWITZ OVERDRIVE RACING 01H 54' 33'' + 00H 06' 01'' 6º 203 (POL) JAKUB PRZYGONSKI (ESP) ARMAND MONLEON X-RAID MINI JCW TEAM 01H 54' 46'' + 00H 06' 14'' 7º 217 (ZAF) HENK LATEGAN (ZAF) BRETT CUMMINGS TOYOTA GAZOO RACING 01H 56' 31'' + 00H 07' 59'' 8 209 (FRA) MATHIEU SERRADORI (FRA) LOIC MINAUDIER CENTURY RACING FACTORY TEAM 01H 58' 29'' + 00H 09' 57'' 9º 210 (CZE) MARTIN PROKOP (CZE) VIKTOR CHYTKA ORLEN BENZINA TEAM 01H 58' 43'' + 00H 10' 11'' 10º 206 (FRA) GUERLAIN CHICHERIT (FRA) ALEX WINOCQ GCK MOTORSPORT 01H 58' 58'' + 00H 10' 26'