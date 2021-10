Sanz knijpt in de remmen na lange rallycarrière op de motor

De 35-jarige Laia Sanz maakte in 2011 haar debuut in de Dakar en heeft in alle deelnames de finish gehaald. Haar beste resultaat was de negende plaats in 2015 met KTM. De afgelopen edities verliepen moeizamer voor Sanz. Tijdens de voorbije editie eindigde ze als kopvrouw van GasGas op de zeventiende plaats. Voor de aankomende Dakar maakt Sanz de overstap naar de auto’s waarmee ze de opvolger wordt van Jutta Kleinschmidt, de enige vrouwelijke winnaar van de Dakar (2001).

“Het was een moeilijke beslissing, maar voor mij is dit het goede moment om de overstap te maken”, verklaarde Sanz tijdens een evenement van haar sponsor KH-7. “Ik ben me meer bewust geworden van de risico’s en de laatste twee jaren zijn door mijn gezondheid niet eenvoudig geweest. Ik was daardoor niet zo goed voorbereid als ik had gewild, daardoor kon ik er ook minder van genieten. Ik ben geen twintig jaar oud meer en dit is een mooi moment om de overstap te maken. Ik ga het zeker missen, maar het is een mooie kans om nieuwe dingen te leren en dat motiveert mij enorm.”

In voorbereiding op die overstap kwam Sanz eerder dit jaar al uit in Extreme E, waar ze het stuur deelde met Carlos Sainz Sr. In februari kwam ze in de T3-categorie van de Baja Dubai aan de start, ze werd toen genavigeerd door de ervaren Lucas Cruz. In de Andalucia Rally kwam ze voor het eerst met een Mini van X-Raid aan de start. In januari start ze ook namens de Duitse formatie van teambaas Sven Quandt.