Sunderland juicht nog niet: “Hoop op een beloning”

Sam Sunderland eindigde woensdag in de middenmoot van de RallyGP-rijders en was daarom donderdag minder tijd kwijt met het zoeken naar de juiste route, in tegenstelling tot zijn directe tegenstanders. Sunderland begint vrijdag dan ook met een voorsprong van 6.52 minuten aan de laatste kilometers van de Dakar.

“Het was zoals we verwacht hadden een hele pittige etappe”, vertelde Sunderland aan de finish. “De jongens vooraan hadden het moeilijk met de navigatie, ik heb me geconcentreerd op foutloos navigeren. Al na vier kilometer zag ik overal sporen lopen en ik denk dat daar al een paar verdwaald zijn. Er hing ook veel stof in de eerste kilometers, maar ik ben blijven pushen om wat tijd goed te maken in de duinen.”

Sunderland anticipeerde woensdag al op de verwachting dat de elfde etappe beslissend zou kunnen zijn. “Iedereen heeft gezien dat niet alleen ik, maar ook vele anderen het gisteren rustig aan deden om vandaag een goede startpositie te hebben’, vervolgde Sunderland. “Je hebt het gezien, iedereen wilde vandaag aanvallen. Het was ‘all-in’ en nu zijn de kaarten geschud. Ik ga morgen mijn best doen, pas aan de finish zal blijken of het een goed plan is geweest.”

De etappe van vrijdag gaat over 163 kilometer van Bisha naar Jeddah. Normaal gesproken een rondje om de kerk, maar nu nog een serieuze proef. Sunderland weer derhalve dat hij op zijn hoede moet zijn voor eventueel gevaar. Dat Benavides nog net voor hem eindigde in de etappe van donderdag, kan hij als een voordeel zien. “Ik voel me goed en kijk uit naar de laatste etappe, de race is niet voorbij totdat je de finish van de laatste proef bereikt hebt”, aldus Sunderland. “Het is hier altijd heel moeilijk navigeren, het is een kwestie van geconcentreerd blijven en ik zal m’n best doen. We werken allemaal keihard om onszelf te belonen na alles waar we voor gewerkt hebben. We proberen een goede stage te rijden en dan kunnen we de race hopelijk winnen.”

Van Beveren verdwaalde al na een paar kilometer

Adrien van Beveren begon als klassementsleider aan de elfde rit met start en finish in Bisha. Hij had met de vierde plaats van woensdag een minder gunstige startplek en betaalde daar gelijk de prijs voor. “Ik zocht na vier kilometer al naar een waypoint en die ging niet open, ik weet niet of ik op de goede plek was of niet”, verklaarde Van Beveren, die zich vanaf dat moment liet opjagen. “Ik verloor veel tijd, daardoor heb ik alle trossen losgegooid en ben ik in sneltreinvaart doorgereden. Ik ben een paar keer geschrokken doordat ik er bijna af stuiterde, dus toen heb ik weer iets vaart geminderd. Ik was voor de tankstop ook bijna door de brandstof heen. Dit is een bittere pil, maar ik heb alles gegeven.”