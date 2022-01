Sunderland dolblij na overwinning: “Dit vergeet ik nooit meer”

Sam Sunderland stond het grootste deel van de rally aan de leiding in het algemeen klassement, maar moest de laatste dagen op zijn hoede zijn voor de strategie van andere coureurs. Hij verloor daarom woensdag met opzet wat tijd om voor de voorlaatste etappe een goede startpositie te hebben. In die proef haalde Sunderland verwoestend uit naar de tegenstand. Zijn voorsprong van zeven minuten kon hij vervolgens in de laatste proef over 164 kilometer verdedigen.

“De minuten die ik moest wachten aan het eind van de laatste etappe waren slopend”, vertelde Sunderland uitzinnig van vreugde. “Het gevoel dat ik de Dakar Rally voor de tweede keer heb gewonnen zal ik nooit meer vergeten. Deze overwinning voelt nog beter dan de eerste, vooral omdat het zo’n lastige wedstrijd was. Het was ontzettend close dit jaar en het was gewoon niet mogelijk om een fout te maken. Het was tot het eind spannend en dat is prachtig voor de fans.”

Sunderland reed tot halverwege vorig jaar in dienst van het KTM-fabrieksteam, maar stapte voor de Dakar Rally over naar dochterbedrijf GasGas. Met de Spaanse fabrikant, die overigens op KTM’s rijden, zorgde hij gelijk voor een unicum. Bovendien was het alweer drie jaar geleden dat er voor het laatst een KTM-machine won. “We hebben keihard gewerkt, vele offers gebracht en alles wat het GasGas-team voor me gedaan heeft is ongelofelijk”, aldus Sunderland. “Het is vijf jaar geleden dat ik de Dakar won en ik heb lang moeten wachten. Ik ben heel blij met deze zege en ook omdat het de eerste is voor GasGas. Iedereen in het team heeft alles gegeven, dit is zo’n mooie prestatie voor ons allemaal. Het is fantastisch.”

KTM kijkt terug op zenuwslopende wedstrijd

De overwinning van Sunderland en de derde plek van Matthias Walkner (KTM) kwamen voor het moederbedrijf KTM als een bevrijding na twee jaar waarin Honda steeds de betere motor had. “Het is zenuwslopend geweest”, verklaarde teammanager Jordi Viladoms in gesprek met Motorsport.com Spanje. “De hele race moest perfect zijn en daar hebben we met z’n allen hard voor gewerkt. De beloning is voor Sam, maar ook voor het hele team. Er zijn veel details die in zo’n wedstrijd verkeerd kunnen gaan en we hebben er steeds aan gewerkt dat allemaal op een rij te krijgen.”

KTM bracht voor de 2022-editie van de Dakar Rally een gloednieuwe motor. Daarvan hebben we het laatste nog niet gezien, verwacht Viladoms: “Het was een nieuwe motor en het is duidelijk dat die heel goed werkte, we weten echter ook dat er nog veel progressie geboekt kan worden. Dit was pas het eerste jaar en we kunnen nog verder komen als we gaan werken aan de ontwikkeling.”