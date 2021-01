Sainz op achterstand in proloog: “Geen ideale start”

Sainz mocht zaterdag als eerste beginnen aan de proloog, die bepalend is voor de startvolgorde van de eerste etappe. Al vroeg in de proef kreeg hij echter te maken met een lekke band, Sainz moest daardoor beheerst naar de finish rijden. “Helaas was het voor ons geen ideale start van de Dakar”, verklaarde hij. “Na ongeveer anderhalve kilometer kregen we een lekke band in een van de achterwielen. We zijn niet gestopt om te checken, maar we moesten langzaam rijden. Het is niet geweldig, maar gelukkig was dit pas de eerste dag.”

Het tijdverlies is met die 36 seconden nog te overzien, maar toch is het geen lekker begin voor de winnaar van Dakar 2020. “Die 36 seconden zijn geen ramp, maar de startpositie voor zondag, de 28ste plaats, is minder. Dat kan ons minuten kosten. Maar het is wat het is, we zitten pas aan het begin en het gaat om het eindresultaat.”

Al-Attiyah: "Hebben beetje gezien waar iedereen staat"

Al-Attiyah begint zondag aan de eerste serieuze etappe, die gaat over een lengte van 277 kilometer. De Qatari was blij met zijn eerste plaats en de etappe van zondag over snelle tracks is normaal gesproken spek naar de bek van Al-Attiyah. “We hebben het goed gedaan in de proloog”, stelde Al-Attiyah. “Ik ben blij dat we eraan begonnen zijn. Dit was slechts een voorproefje, we hebben een beetje kunnen zien waar iedereen staat. Morgen wordt het serieus met een lange eerste proef.”