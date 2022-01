Rustdag komt als geroepen voor Coronel: “Ik kreeg geen lucht meer”

Tim en Tom Coronel mikken dit jaar met hun gloednieuwe Century Buggy op een plekje in de top-20. Halverwege de 44ste editie van de Dakar Rally wordt die ambitie dubbel en dwars waargemaakt met een keurige 16de plaats in het algemeen klassement bij de auto’s. Met een 22ste tijd kende de tweeling vrijdag opnieuw een prima zesde etappe. De klassementsproef van 348 kilometer werd afgelegd in 3 uur en 22 minuten, waarmee ze een kwartiertje prijsgaven op etappewinnaar Orlando Terranova.

“Het was een heel goeie etappe”, blikt Tom Coronel terug op de etappe. “Het terrein was vergelijkbaar met gisteren: heel gevarieerd, met snelle paden, stenen, langs en door droge rivierbeddingen en 40 kilometer duinen op het eind.”

Rugklachten

In de duinen moesten de gebroeders Coronel het wat rustiger aandoen. Niet vanwege een probleem met de buggy, maar door een blessure voor Tim: "Het navigeren ging super, het rijden ging super. Tot in het begin van de duinen, op ongeveer 40 kilometer voor de finish”, vervolgt Tom Coronel. “Daar maakten we een sprongetje van een duin en moesten we het tempo wat laten zakken, omdat Tim zijn rug bezeerde. We hebben rustig gereden daarna.”

Nadat ze de etappe waren gefinisht meldde Tim Coronel zich bij de dokter, die na een medische controle niets ernstigs aantrof: “Het was even hinkend over de sloot heen hoor”, vertelde de oudste van de tweeling zelf in gesprek met Rallymaniacs. “We maakten een sprongetje, het stelde eigenlijk helemaal niks voor, maar het schoot erin. Ik kreeg geen lucht meer. Toen hebben we rond de 30 kilometer per uur gereden want bij elke compressie of wat dan ook kreeg ik gewoon geen lucht meer joh, mijn hele rug zat even tegen te stribbelen.”

Tom had het even zwaar, die dacht dat het klaar was Tim Coronel

“We hebben net fotootjes en alles gemaakt en er is niks gescheurd, dus we mogen lekker door. Het is nu alleen massage, massage en nog eens massage”, vervolgt Tim, met wie het een aantal uren na de finish alweer iets beter gaat: “Ja, nu kan ik weer een beetje praten en een beetje ademen, maar het was echt niet leuk. Tom had het even zwaar, die dacht dat het klaar was. Ik zei: rij nou maar gewoon naar het bivak, dan laten we daar foto’s maken.”

16de plaats overall

Ondanks de blessure van Tim kunnen de gebroeders Coronel wel tevreden terugblikken op de eerste week van de rally, “We zijn nog nooit zo vroeg binnen geweest”, stelde Tom Coronel vrijdag verbaasd vast. “Dat we er halverwege de rally zo goed voor staan – zestiende in het klassement – is voor ons een droom die uitkomt.” “Dat gaan we nu niet laten lopen”, vulde Tim Coronel aan. “We zijn er nu en we gaan het afmaken.”

De Dakar-deelnemers kunnen zaterdag genieten van een rustdag in Riyadh. Zondag staat de zevende etappe te wachten, een klassementsproef van 402 kilometer richting Al Dawadimi.