Branch wint etappe, maar lijkt Dakar-titel te kunnen vergeten

De elfde etappe in de Dakar Rally bij de motoren werd een hele spannende. Ross Branch en Ricky Brabec waren de hele dag met elkaar in gevecht om de koppositie. Brabec profiteerde van de bonificatieseconden, Branch hield de hele dag de snelste tijden vast. Op de streep komt Brabec net iets minder dan een halve minuut tekort voor zijn tweede achtereenvolgende etappezege. De Botswaan Branch werd voor de vijfde keer deze Dakar de dagwinnaar.

Bij het eerste meetpunt was duidelijk dat de twee heren met elkaar gingen uitmaken wie de etappe ging winnen. Brabec moest als eerste starten en streek zo de bonificactieminuten op. Dat was hard nodig om in het spoor van Branch te blijven, die de Hero uitstekend door het rotsachtige parcours manoeuvreerde. Bij het tankpunt was het gat maar een paar seconden, toen in het voordeel van Branch. In het tweede gedeelte wisselde de koppositie enkele malen van hand, waardoor lange tijd onzeker was welke coureur de elfde special stage ging winnen. Pas in de slotkilometers kon Branch het verschil maken, met een sterk eindschot heeft de Botswaan de snelste dagtijd genoteerd. Adrien van Beveren werd derde en houdt daarmee ook de derde positie in het klassement in handen. De eerste drie uit het klassement lijkt zo goed als zeker door deze rijders ingenomen te worden.

Door een dag vol problemen voor José 'Nacho' Cornejo lijkt de Chileen namelijk geen podiumkandidaat meer. Een kapotte brandstofpomp zorgde voor veel tijdverlies en aan de streep liep de achterstand tot meer dan een kwartier op. Een klap voor de Honda-man, die aan een uitstekende Dakar bezig was. Rui Goncalves zat echter nog dieper in de problemen. Zijn Sherco begaf het onderweg en reparaties konden niet uitgevoerd worden. De Portugees viel uit in de etappe.

In het klassement heeft Brabec nu wel echt het verschil gemaakt. De 32-jarige Californiër verdedigt in de korte laatste etappe vrijdag een voorsprong van iets meer dan tien minuten op nummer twee Branch. Alleen in uiterst ongewone omstandigheden gaat de Touareg Trophy niet met Brabec mee. Daarachter ligt het wat dichter bij elkaar. Van Beveren zit Branch voor de tweede plek op de hielen, want het gat is iets meer dan vier minuten. Dat kan op de laatste Dakar-dag zomaar omdraaien.

