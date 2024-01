Branch wint eerste etappe Dakar Rally na helpen Schareina

Aan het begin van de dag waren alle ogen gericht op Honda en in het bijzonder Tosha Schareina. De Spanjaard wist vrijdag verrassend genoeg de proloog naar zich toe te trekken en kon tijdens de eerste etappe de gunstigste startpositie innemen. Heel lang kon de 28-jarige coureur niet genieten van het zijn van leider, want na een akelig val brak hij zijn pols en moest hij de Dakar verlaten. Daarvoor was Joaquim Rodrigues al een keer de ongelukkige, de Portugees moest met een helikopter naar het ziekenhuis vervoerd worden en is ook weg uit de rally.

Ross Branch was razendsnel onderweg op zijn Hero, maar besloot onderweg de gevallen Schareina te helpen. De ASO beoordeelt dit soort keuzes al zeer sportief en daarom krijgt de man uit Botswana 25 minuten en 30 seconden terug. Hierdoor stijgt de Hero-coureur naar de winnende positie, ten faveure van Ricky Brabec. De Amerikaan was de snelste over het parcours heengegaan, maar moet dus zijn meerdere erkennen in Branch.

Te midden van al het geweld was Michael Docherty opvallend snel. De KTM-coureur rijdt op een Rally2-machine, de klasse onder het grote Rally GP-werk. Des te groter dus de verrassing dat de Zuid-Afrikaan zo snel was. Vlak voor het einde ging het mis voor de coureur en viel hij. Ook voor hem moest er een helikopter komen om hem af te voeren naar het ziekenhuis. Er kan daarmee ook een streep door zijn naam. Het ziet er naar uit dat Docherty een gebroken heup heeft opgelopen bij de valpartij. Sowieso waren de Rally 2-mannen de smaakmakers, want Bradley Cox en Romain Dumontier bevonden zich ook de hele dag in de top-tien.

Mason Klein trok als eerste door de woestijn en reed vooral heel tactisch. De Amerikaan op de Kove-machine ging voor de bonifcatieseconden die hij onderweg kon oppikken en dat zorgde ervoor dat hij derde werd. Voor hem staat de ijzersterk rijdende Brabec, op wie Honda nu vooral de hoop vestigt om de Dakar te winnen. Met de tweede plek onderstreept de Amerikaan deze rol en heeft een goede eerste stap gezet. Titelverdediger Kevin Benavides begon niet heel goed met de KTM, maar leek door de etappe heen weer kans te maken op een top-tien. Daarin slaagde de Argentijn ook en werd zevende.

Ook verrassend goed was Lorenzo Santolino onderweg. De Sherco-rijder kon de toppers goed bijbenen en kwam zo in de top-tien terecht.

Top-tien eerste etappe motoren Dakar Rally 2024