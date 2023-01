Branch wint duinenetappe in Dakar, Benavides aan kop in klassement

Voor het eerst deze wedstrijd kregen deelnemers te maken met level 3-duinen, de moeilijkste duinen die er zijn in de Dakar Rally. De motorrijders beten het spits woensdag af in de proef van 114 kilometer, uitzonderlijk kort maar daardoor niet minder moeilijk. De special stage bestond voor 90 procent uit duinen. De strijd om de dagzege ging de volledige etappe tussen drie rijders. De Zuid-Afrikaan Michael Docherty noteerde de snelste tijd bij het eerste tussenpunt, maar de verschillen bleven klein. Adrien van Beveren nam de leidende positie over na 60 kilometer. De moeilijkste duinen moesten toen nog komen. Van Beveren verdedigde zijn voorsprong in de derde sector, maar moest in de slotkilometers van de proef toch Ross Branch voor zich dulden. De coureur uit Botswana was bij het laatste tussenpunt een seconde langzamer, maar aan de finish was hij 21 seconden sneller dan Van Beveren.

Toch was Van Beveren tevreden met de tweede plek nadat hij dinsdag ten val kwam door toedoen van Mason Klein. De rijder van BAS Dakar reed zonder roadbook na een val vroeg in de proef en bleef bij Van Beveren in de buurt om een referentie te hebben. In de slotkilometers van de proef werd het iets te spannend, de twee kwamen met elkaar in aanraking en gingen onderuit. Klein en Van Beveren hebben hun weg kunnen vervolgen, de Franse ex-strandracer dus met de tweede plek in de tiende etappe. Docherty, uit de renstal van Henk Hellegers, eindigde op de derde plek met een achterstand van 30 seconden.

Kevin Benavides gaf een minuut prijs en werd vierde. De Argentijn schoof daarmee richting de eerste plek in het klassement. Zijn teamgenoot Matthias Walkner volgde op 1.22 minuut achterstand. Pablo Quintanilla werd zesde op 2.43 minuten terwijl Klein 3.05 minuten prijsgaf. José Ignacio Cornejo sloot de dag af met 4.04 minuten tijdverlies. De Boliviaanse privateer Daniel Nosiglia Jager finishte de proef als tiende. Hij verloor 4.16 minuten.

Benavides is de nieuwe leider in de wedstrijd door het tijdverlies van Skyler Howes en Toby Price. Howes finishte ondanks 45 seconden bonustijd op 7.38 minuten en gaf dus 6.38 minuten toe op Benavides. Toby Price kreeg 1.34 minuut bonustijd, maar kon niet voorkomen dat zijn achterstand opliep tot 8.16 minuten.

Het betekent dat Kevin Benavides nu de leider is voor Howes (+1.29 minuut) en Price (+2.10 minuten). Van Beveren volgt op de vierde plek (+9.52 minuten), net voor teamgenoot Quintanilla (+14.58 minuten).

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 10 - Motoren

Pos Nr. Coureur Team Tijd Verschil 1 16 ROSS BRANCH (BWA) HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 01H 44' 00'' 2 42 ADRIEN VAN BEVEREN (FRA) MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 44' 21'' + 00H 00' 21'' 3 111 MICHAEL DOCHERTY (SUD) HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 01H 44' 30'' + 00H 00' 30'' 4 47 KEVIN BENAVIDES (ARG) RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 45' 00'' + 00H 01' 00'' 5 52 MATTHIAS WALKNER (AUT) RED BULL KTM FACTORY RACING 01H 45' 22'' + 00H 01' 22'' 6 7 PABLO QUINTANILLA (CHL) MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 46' 43'' + 00H 02' 43'' 7 9 MASON KLEIN (USA) BAS WORLD KTM RACING TEAM 01H 47' 05'' + 00H 03' 05'' 8 11 JOSE IGNACIO CORNEJO (CHL) MONSTER ENERGY HONDA TEAM 01H 48' 04'' + 00H 04' 04'' 9 33 FRANCO CAIMI (ARG) HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 01H 48' 07'' + 00H 04' 07'' 10 54 DANIEL NOSIGLIA JAGER (BOL) RIEJU-XRAIDSEXPERIENCE 01H 48' 16'' + 00H 04' 16''