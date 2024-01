Benavides is dagwinnaar in Dakar, maar moet titel aan Ricky Brabec geven

Het mag na de tweede week van de rally geen verrassing meer heten, maar Ricky Brabec is de nieuwe Dakar-kampioen. De Amerikaan hield in de slotetappe het gas er goed op en liep in het klassement zelfs iets uit op nummer twee Ross Branch. Titelverdediger Kevin Benavides was in de laatste etappe de beste, maar ziet het klassement aan zijn neus voorbij gaan. Adrien van Beveren maakte de strijd om de tweede plek overall nog spannend, maar miste op anderhalf minuut die ereplaats. De Fransman is derde geworden.

De dag begon met Branch vooraan. De Botswaan pakte donderdag zijn tweede etappezege van deze Dakar en moest alles uit de kast trekken om nog voor de winst in het klassement te kunnen gaan. Koploper Ricky Brabec volgde. De Californiër wist dat het niet nodig was om de gashendel helemaal open te trekken, zijn voorsprong was immers groot genoeg om het wat rustiger aan te doen. De Honda-coureur nam echter geen gas terug en hield juist het tempo er goed in. Zelfs met de bonificatieseconden van Branch wist Brabec nog een snellere tijd neer te zetten. De twee coureurs voorsten in het klassement speelden geen rol voor de dagzege. Die rol pakte Kevin Benavides op en nam in zijn kielzog KTM-collega Toby Price mee. Broer Luciano Benavides maakt het Oostenrijkse feestje compleet, want met een derde tijd zorgt de Husqvarna-coureur in principe voor een compleet KTM podium. Husqvarna is namelijk een dochteronderneming van KTM.

Van Beveren hield Brabec ook achter zich, en crucialer voor hem ook Branch. In een spannende strijd om de seconden moest de Fransman nog tijd goedmaken op de coureur uit Botswana om zo er een een-twee voor Honda van te maken, maar op iets meer dan anderhalf minuut slaagde Van Beveren daar niet in. Pablo Quintanilla sluit een teleurstellende Dakar toch enigszins positief uit. De hele rally kampte de Chileen met problemen, waardoor in een vroeg stadium al duidelijk was dat voor hem er geen Dakar-titel in zat. Een vijfde tijd is buitengewoon knap.

De Rally 2-klasse was ook in de slotetappe goed vertegenwoordigd. Diego Llanos heeft een anonieme Dakar achter de rug, maar liet in de slotetappe zijn klasse zien. De Argentijn gaf het Franse duo Mathieu Doveze en Romain Dumontier het nakijken.

Zo eindigt de Dakar in een groot feest voor Brabec, die de hele wedstrijd steevast goed reed. Een bekroning voor de 32-jarige rijder, die zo zijn tweede titel pakt. Branch geeft een visitekaartje voor het Indiase Hero af met een tweede plek, terwijl Adrien van Beveren met een P3 laat zien het rallyrijden nog niet te zijn verleerd.

Top-tien motoren twaalfde en slotetappe Dakar Rally 2024