De negende etappe van de Dakar Rally bij de motoren werd voor de dagwinst een strijd om de seconden. Adrien van Beveren moest na zijn etappewinst op dinsdag als eerste het startgebied verlaten en deed dat goed. Ricky Brabec ging als tweede van start en was net wat beter onderweg dan zijn Franse collega. Beide heren streken ook nog flink wat bonificatieseconden op, waarmee in een vroeg stadium van de etappe al duidelijk was dat de twee Honda-coureurs uit gingen maken wie er met de dagzege ervandoor zou gaan. José 'Nacho' Cornejo deed met een uitstekend slotstuk ook goede zaken en werd tweede.

Voor Brabec is het zijn eerste etappezege van deze Dakar en ook nog een hele welkome in het licht van het algemeen klassement. De Amerikaan neemt met de winst een voorschot op de Dakar-titel. Met nog twee dagen te gaan leidt de Californiër het klassement met net geen elf minuten, voor de nieuwe nummer Ross Branch. De coureur uit Botswana reed een strakke negende etappe, maar kon simpelweg het tempo van de twee rappe mannen niet volgen. Verrassend genoeg waren het de Rally 2-rijders die in de openingskilometers de show stalen, met Harith Noah voorop. De Indiër reed lange tijd zelfs stevig in de top-drie, wat als een enorme stunt wordt beschouwd. De Sherco-coureur hield dat tempo echter goed bij en was zelfs lange tijd de nummer een in de tijdenlijsten. Hij verloor in de slotkilometers nog veel tijd, waardoor Noah net buiten de top-drie viel. Daniel Sanders kwam de tiende etappe ook goed door en prijkt op de tijdenlijsten weer in de top-tien.

Waar de vlag bij Honda uit kan met zo goed als zeker de volgende Dakar-titel, daar staat Pablo Quintanilla minder vrolijk in het bivak. De Chileen kende weer geen vlekkeloze etappe en verloor tien minuten. Ook Kevin Benavides lijkt nu echt een streep door titelprolongatie te kunnen zetten met een tijdverlies van bijna vijf minuten op Brabec. Stefan Svitko gaat ook niet blij finishen. De Sloveen reed tot woensdag een snaarstrakke Dakar en was veruit de beste privateer, maar met veel tijdverlies in etappe tien komt die positie onder druk te staan. Martin Michek doet in die strijd goede zaken met een top-tien klassering. Rui Goncalves op de Sherco was ook niet tevreden. Na een paar goede dagen verliest de Portugees zeeën aan tijd in de tiende etappe.

Door zijn eerste etappezege is het klassement zo goed als zeker binnengehengeld door Brabec. De Amerikaanse rijder heeft tien minuten voor op Branch. Van Beveren maakt nog kans op de tweede plek, met bijna een minuut achterstand kan de Fransman P2 ruiken. Ook Cornejo is nog niet kansloos, hij staat op bijna drie minuten vierde.

Top-tien motoren tiende etappe Dakar Rally 2024