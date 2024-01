De eerste etappe van de Dakar Rally van 2024 heeft een slagveld opgeleverd. Met name bij Prodrive zijn de druiven zuur, want de topcoureurs Sébastien Loeb en Nasser Al-Attiyah bevinden zich rond de twintigste plaats, waar de hoop was dat ze vanaf meet af aan mee konden doen voor de winst. Carlos Sainz sr. wist daarentegen zijn Audi als tweede in de tijdenlijsten te krijgen, maar volgens de coureur ging dat niet van een leien dakje. "Ik verloor in het begin wat tijd, maar bleef gaan. Na zo'n vijftien a twintig kilometer kwamen de stenen en kreeg ik een lekke band. Ik verving die en reed weer verder. Daarna kreeg in nog een lekke band en verwisselde die ook. Later had ik nog een langzaam leeglopende band en dacht dat ik wel vijftien of twintig minuten verloren had", noemt de Spanjaard na afloop van de etappe aan onder andere Motorsport.com. Zijn gevoel klopte niet, want met een minieme achterstand van 1 minuut 44 staat de routinier tweede in de stand na Guillaume de Mevius.

Bij het horen van die woorden begon Nasser Al-Attiyah van wal te steken dat dit niet waar kan zijn. "Als hij drie lekke banden had, dan reed hij daar nog ergens rond. Het is niet waar, vergeet het maar. Wij weten wie er lekke banden hebben gehad en wie niet", vertelt een boze Qatarees, die niet veel later al wat bedaarde. "Het maakt ook niet uit, morgen komt er nog een lange etappe en dit is nog maar het begin. Wij hebben nog heel wat werk te verzetten." De winnaar van 2023 wilde toch een compliment uitdelen aan Sainz, die met de tweede plek de favoriet voor de eindzege is. "Hij heeft het goed gedaan, zónder problemen."

Al-Attiyah gelooft zijn 61-jarige concurrent dus niet dat er veel lekke banden bij hem waren, maar zijn eigen Prodrive had wel moeite met de Saudische woestijn. "Na vijftig kilometer hadden we de eerste lekke band en na tachtig weer een. Dat was wel gek", verklaart de meervoudig Dakar-kampioen. "We hadden geen banden meer over en we moesten nog driehonderd kilometer. We besloten rustig aan te doen. Ik gaf er ook niet meer om, alleen in de laatste vijftien kilometers probeerde ik nog een goede tijd te rijden. Dat is aardig gelukt, maar vandaag hadden veel coureurs pech en sommige hadden geluk bij een ongeluk", besluit hij cryptisch.