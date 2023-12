Het fabrieksteam van KTM is volop bezig om 5 januari tijdens de Dakar-rally uit de startblokken te schieten, maar tijdens een training liepen de voorbereidingen een serieuze knauw op. De winnaar op de motoren van vorig jaar, Kevin Benavides, raakte tijdens een valpartij tijdens een trainingsrit in de Verenigde Staten geblesseerd aan zijn been, waardoor de Argentijn zijn programma niet af kon werken. Het lijkt er echter wel op dat de 34-jarige coureur op tijd hersteld is voor wanneer het racegeweld in Saudi-Arabië gaat losbarsten. KTM's rally-manager Andreas Hözl legt in een verklaring uit wat er gebeurde tijdens de crash van Benavides. "Het zijn hele zware dagen voor ons team hier in de Verenigde Staten", noemt de Oostenrijker. "Het trainen voor de Dakar ging heel goed, met de coureurs die heel hard werkten. Kevin liep zaterdag 3 december een beenblessure op, maar gelukkig valt die schade mee. We hopen dat hij zo goed als volledig fit is voor de start in Dakar."

Dat kan niet gezegd worden voor Matthias Walkner. De Oostenrijker, die in 2018 de sterkste was tijdens de Dakar, kwam tijdens hetzelfde trainingskamp ook ten val en liep daardoor een zware blessure op. De 37-jarige rijder viel ongelukkig van zijn KTM af, wat een dubbele beenbreuk als gevolg had. Ook is het enkelgewricht beschadigd geraakt. De coureur die in totaal vijf Dakar-etappes op zijn naam heeft staan is na zijn crash direct overgebracht naar het ziekenhuis in Palm Springs, waar hij volgens het team met succes geopereerd is. Walkner reist nu af naar zijn thuisland om daar verdere operaties te ondergaan. Door de blessure kan er wel een streep door de naam van de KTM-man, wat een serieuze aderlating is voor het Oostenrijkse motor-team. Hözl laat weten aangedaan te zijn door het wegvallen van de coureur. "Matthias had maandag een gemene crash, wat voor een aantal gebroken botten zorgde. De operatie ging heel goed en ze hebben het been weer rechtgezet. Hij moet echter nog wel wat operaties ondergaan als de zwelling afgenomen is", aldus de manager bij KTM.

Al met al was het dus een andere week dan waar Hözl van tevoren op had gehoopt. "Natuurlijk zijn deze twee incidenten een zware klap voor ons team, maar we blijven vooruitkijken en doen er alles aan om zo sterk mogelijk aan de start te verschijnen tijdens de Dakar", verklaart de topman, die eerder zijn sporen verdiende bij Husqvarna, een dochteronderneming van KTM.