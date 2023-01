Proloog Dakar Rally 2023 een prooi voor Toby Price

Na een passage bij het startpodium reden de deelnemers van de 45ste editie van de Dakar Rally naar een plek even buiten het bivak. Daar was een parcours uitgezet van zo’n elf kilometer. De uitslag van de proloog is bepalend voor de startvolgorde van de eerste echte etappe op zondag. De snelste coureur in de proloog mag zelf zijn startplek in de top-vijftien uitkiezen.

Toby Price werkte de proloog af in minder dan negen minuten. De tweevoudig winnaar van de Dakar Rally was aan de meet een seconde sneller dan Daniel Sanders van GasGas. Ross Branch, inmiddels in dienst van Hero, eindigde op negen seconden als derde. Hij klokte dezelfde tijd als KTM-rijder Kevin Benavides en Honda-coureur Joan Barreda Bort. Joaquim Rodrigues eindigde op de zesde plek voor Matthias Walkner en Sebastian Bühler.

Michael Docherty, uitkomend voor het Husqvarna-team van de Nederlandse manager Henk Hellegers, eindigde op de negende plaats. Hij was daarmee de snelste in het Rally2-klassement. Regerend kampioen Sam Sunderland kwam als tiende aan de meet voor Ricky Brabec en Pablo Quintanilla, Antonio Maio. Stefan Svitko eindigde op de veertiende stek, Luciano Benavides eindigde op de vijftiende plek. Hij is de laatste coureur die een startplek mag kiezen, hij zal waarschijnlijk de proef zondag moeten openen.

Dakar-debutant Wesley Aaldering opende zijn Dakar Rally met de 61ste tijd, Mirjam Pol begon de Dakar iets rustiger. Zij noteerde de 73ste tijd.

Eerder op de vroege zaterdagochtend beten de quads het spits af. In die categorie was Alexandre Giroud de snelste in de proloog. De 41-jarige Giroud, winnaar van de Dakar Rally in 2022, was een schamele seconde sneller dan Marcelo Medeiros terwijl Daniel Vila Vaques de elf kilometer lange proef afsloot op de derde plek. Hij was twaalf seconden langzamer dan Giroud.

Zondag gaat de Dakar Rally echt van start met een etappe van 368 kilometer.

Uitslag: Proloog Dakar Rally 2023 - Motoren

Positie Coureur (Nationaliteit) Team Tijd (Startplek in de etappe) Verschil (uitslag van de etappe) 1 T. PRICE (AUS) #8 - RED BULL KTM FACTORY RACING 10:15:00 (128e) 8:22 (1e) 2 D. SANDERS (AUS) #18 - RED BULL GASGAS FACTORY RACING 10:07:00 (120e) +0:01 (2e) 3 R. BRANCH (BWA) #16 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 10:14:00 (127e) +0:09 (3e) 4 J. BARREDA BORT (ESP) #5 - MONSTER ENERGY JB TEAM 10:12:00 (125e) +0:09 (4e) 5 K. BENAVIDES (ARG) #47 - RED BULL KTM FACTORY RACING 10:20:00 (133e) +0:09 (5e) 6 J. RODRIGUES (PRT) #27 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 10:16:00 (129e) +0:10 (6e) 7 M. WALKNER (AUT) #52 - RED BULL KTM FACTORY RACING 10:19:00 (132e) +0:11 (7e) 8 S. BÜHLER (DEU) #14 - HERO MOTOSPORTS TEAM RALLY 10:08:00 (121e) +0:11 (8e) 9 M. DOCHERTY (ZAF) #111 - HT RALLY RAID HUSQVARNA RACING 08:43:00 (40e) +0:13 (9e) 10 S. SUNDERLAND (GBR) #1 - RED BULL GASGAS FACTORY RACING 10:26:00 (139e) +0:13 (10e) 11 R. BRABEC (USA) #2 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM 10:25:00 (138e) +0:14 (11e) 12 P. QUINTANILLA (CHL) #7 - MONSTER ENERGY HONDA TEAM 10:22:00 (135e) +0:16 (12e) 13 A. MAIO (PRT) #30 - YAMAHA PORTUGAL 10:03:00 (116e) +0:17 (13e) 14 S. SVITKO (SVK) #142 - CROSS TEAM 09:59:00 (112e) +0:19 (14e) 15 L. BENAVIDES (ARG) #77 - HUSQVARNA FACTORY RACING 10:23:00 (136e) +0:20 (15e)