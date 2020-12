Preview Dakar Rally 2021: Scoort Toyota een nieuwe zege?

Bij de auto’s staat een drietal heren al een eeuwigheid aan het front. Stéphane Peterhansel is met zijn dertien overwinningen een ware legende in de Dakar Rally. Datzelfde kan inmiddels ook gezegd van Carlos Sainz, senior welteverstaan. De Madrileen heeft inmiddels ook drie overwinningen in de Dakar Rally op zijn naam staan en vormt samen met Peterhansel een ijzersterk blok bij X-raid Mini. Al-Attiyah rijdt voor Toyota, maar is op pure snelheid vaak de dominante coureur. Met navigator Mathieu Baumel vormt hij al jaren een sterk duo. Dat bleek ook dit jaar weer, het tweetal won opnieuw de Cross Country-wereldtitel.

Normaal gesproken gaat het om de overwinning weer tussen dit drietal. Mini X-raid heeft echter iets aan snelheid ingeboet, door technische restricties is de wagen iets minder snel dan voorheen. Dit zou Al-Attiyah, die vaak toch al de rappere was, een extra voordeel kunnen geven in de duinen. Maar zoals altijd moet er rekening gehouden worden met Sainz en Peterhansel, twee mannen die het klappen van de zweep kennen. Sainz versloeg de Qatarese prins eerder deze maand nog tijdens de Baja Ha’il. Peterhansel kwam daar overigens in actie met een nieuwe navigator. De Fransman zou vorig jaar met zijn vrouw Andrea gaan rijden, maar dat ging uiteindelijk niet door. Nu heeft hij Edouard Boulanger, geen onbekende in de rallywereld, bereid gevonden om plaats te nemen in de JCW Buggy.

WRC-legende Sebastien Loeb keert dit jaar ook terug in de Dakar Rally. Met Peugeot kwam hij al een paar keer in actie, maar dit jaar heeft Prodrive hem gevraagd. De autosportfabrikant bouwde de BRX Hunter, een gloednieuwe rallywagen. Dit is een relatief nieuw project dat beperkt heeft kunnen testen. Het zal dus lastig worden om voor de overwinning mee te doen, maar Loeb heeft ons vaker weten te verrassen. Ook Nani Roma komt voor BRX in actie.

Outsiders zijn er overigens genoeg: Yazeed Al-Rajhi is zo’n man. Razendsnel, maar vaak ook wel op een foutje te betrappen. Vorig jaar werd hij vierde in de Dakar Rally. Giniel de Villiers is nog zo’n ervaren, sluwe vos. Hij werd vorig jaar vijfde en komt opnieuw uit voor het fabrieksteam van Toyota, dat dit jaar vier deelnemers aan de start heeft.

Wat betreft de Nederlandse inbreng is Bernhard ten Brinke de grootste troef. Hij maakt geen deel meer uit van de fabrieksformatie van Toyota, maar deed een stap terug naar Overdrive. Bij dat team heeft hij echter ook goed materiaal tot zijn beschikking waarmee dagsucces en een klassering in de top-tien gewoon weer mogelijk is. Voor Erik van Loon geldt hetzelfde, al is het algehele niveau wel weer omhoog gegaan bij de beste auto’s.

Tim en Tom Coronel komen weer met The Beast in actie. Waren ze voorheen een lachertje in het startveld, inmiddels hebben de broers uit Huizen bewezen dat er wel degelijk potentie zit in de wagen. Zo eindigden ze vorig jaar op de 28ste plaats en hebben dit jaar hard gewerkt om de wagen te verbeteren. Daarmee moet de gang naar de top-twintig gemaakt worden in de aankomende editie.

SSV: een kanshebber en een debutant

Bij de lichtgewichten, de zogenaamde SSV’s, staat Kees Koolen weer aan de start met navigator Jurgen van den Goorbergh aan zijn zijde. Koolen reed de Dakar al op de motor, in een auto, op de quad, met een truck en vorig jaar voor het eerst met een SSV. Hij werd zeventiende in het klassement, al ging dat zo nu en dan met horten en stoten. Qua snelheid zou Koolen zeker in aanmerking moeten komen voor de top-vijf.

Gert-Jan van der Valk en Branco de Lange debuteren dit jaar in de Dakar Rally. De twee reden al een aantal rally’s samen, maar de Dakar is andere koek. In de SSV Open-klasse werden ze vijfde tijdens de Andalucia Rally van eerder dit jaar. Het finishen van de wedstrijd is voor hen het grote doel.